CIGARETTES, LIMONADES, PÂTES.. Barbès est en "made in Dz"

Par Walid AÏT SAÏD -

C'est incontestablement le quartier le plus algérien de Paris. Vous l'avez bien reconnu, il s'agit de Barbès. Non seulement à cause de la forte présence de nos binationaux qui ont fait de l'arabe et du tamazight les langues «officielles» même chez les autres populations, mais aussi pour la forte présence de produits fabriqués en Algérie. Ils sont exposés fièrement dans les commerces. Barbès est en «made in Dz», ce label on le trouve aussi sur les fameuses cigarettes de contrebande que sur tout autre produit alimentaire tel que les pâtes, les limonades, les jus et même l'eau minérale. Qui a dit que le produit algérien ne s'exportait pas...