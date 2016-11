PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE L'équipe Clinton participera à un nouveau décompte

L'équipe de la candidate américaine battue à la présidentielle, Hillary Clinton, a annoncé samedi soir qu'elle participerait au nouveau décompte des voix dans le Wisconsin tout en soulignant n'avoir pas encore constaté d'irrégularités lors du scrutin remporté par son rival républicain Donald Trump. Une ex-candidate indépendante à la Maison-Blanche, l'écologiste Jill Stein, a officiellement soumis vendredi une demande pour recompter les voix de l'élection présidentielle dans l'Etat du Wisconsin, un bastion démocrate qui a basculé, le 8 novembre en faveur du républicain. Elle entend également demander un nouveau calcul des voix en Pennsylvanie et dans le Michigan, deux autres Etats très disputés remportés par Donald Trump. Le président élu a gagné dans ces trois Etats avec tout juste 100.000 voix d'avance. Au final, le républicain a remporté la course à la Maison-Blanche avec 290 grands électeurs contre 232 pour Hillary Clinton, qui n'a jamais contesté les résultats. Selon Jill Stein, des experts électoraux ont toutefois recensé dans ces trois Etats «des anomalies statistiques'' qui soulèvent des inquiétudes». «N'ayant pas nous-mêmes découvert de preuves suffisantes de piratage ou de tentatives venant de l'extérieur pour modifier la technologie servant à voter, nous n'avions pas prévu d'utiliser cette possibilité», explique Marc Erik Elias, un avocat travaillant pour l'équipe de campagne de Hillary Clinton, sur le site Medium.com. «Mais maintenant qu'un nouveau décompte a été lancé dans le Wisconsin, nous comptons participer afin de nous assurer que le processus soit mené d'une façon juste pour toutes les parties», poursuit-il. «Si Jill Stein va jusqu'au bout comme elle l'a promis et demande à ce que l'on recompte en Pennsylvanie et dans le Michigan, nous agirons de la même façon dans ces Etats», dit l'avocat.