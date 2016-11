FIDEL CASTRO ET L'ALGÉRIE Les 3 semaines d'octobre 1963

Par Saïd BOUCETTA -

Fidel Castro et Houari Boumediene dans les rues d'Alger

Le président Bouteflika mesure jusqu'à aujourd'hui, l'apport essentiel du Lider Maximo dans l'histoire de l'Algérie indépendante.