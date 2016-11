FRANÇOIS FILLON A GAGNÉ LA PRIMAIRE DE LA DROITE En route vers l'élysée

Par Chaabane BENSACI -

François Fillon, celui que personne n'attendait

Sous son étendard souverainiste, il a une floraison de questions et de doutes qui ont déjà ameuté aussi bien la gauche, plus divisée que jamais, que le Front national prêt à en découdre avec les armes de circonstance habituelles: l'identité, l'immigration, l'insécurité, l'islam, etc.

Un triomphe, une réussite exceptionnelle, un modèle du genre, les louanges ont beaucoup plu au soir du second tour de la primaire de la droite et du centre en France en ce qui concerne le déroulement de cette consultation qui aura été, c'est vrai, une grande première. Même si les partisans d'Alain Juppé avaient la gueule des mauvais jours et leur leader en proie à une énorme émotion quand il fut question de la photo de famille prévue dès le départ par la Haute autorité organisatrice du scrutin, la volonté a présidé d'afficher une union de bon aloi. Car la route est encore longue pour le vainqueur, François Fillon, jusqu'à la présidentielle de 2017, qui va devoir convaincre le plus grand nombre, hors des terres acquises, de la validité de son programme qualifié de «très conservateur», d' «ultralibéral», voire même de «flirt avec les thèses de l'extrême droite» au motif qu'il brandit les valeurs de la famille traditionnelle et du pays chrétien. Sous son étendard souverainiste, il a une floraison de questions et de doutes qui ont déjà ameuté aussi bien la gauche, plus divisée que jamais, que le Front national prêt à en découdre avec les armes de circonstance habituelles: l'identité, l'immigration, l'insécurité, l'islam, etc.

Celui que personne n'attendait a effectivement bousculé les prévisions et les prédictions des instituts de sondage ainsi que des médias, remontant, tel Ourasi à Vincennes, la file des rivaux dont l'ancien président Sarkozy jusqu'à coiffer de manière...radicale le grand favori Alain Juppé qui caracolait loin devant, pendant des mois et des mois. «C'est une victoire de fond, bâtie sur des convictions (...). La France ne supporte pas son décrochage, la France veut la vérité et la France veut des actes», a-t-il proclamé à l'adresse de son camp mais il va devoir, au cours des prochaines semaines, mettre beaucoup d'eau dans son vin, s'il espère élargir sa base électorale. Inquiétant sur le plan social, menaçant en termes économiques, son programme va crisper non seulement à gauche, où les électeurs sont au désespoir face au spectacle affligeant qu'offre le PS, qu'au sein de l'extrême droite dont les militants voudront l'original plutôt que la copie.

Or, les sondeurs, unanimes et impénitents comme toujours, malgré leurs défaillances, prédisent à qui mieux mieux un face à face Fillon - Marine Le Pen au 2ème tour de la présidentielle. S'il se prive des voix du centre, François Bayrou partisan de Juppé ayant pris acte du violent réquisitoire qui l'a ciblé tant du côté de Sarkozy que de Fillon, et s'il n'offre aucun motif d'espoir aux déçus de la gauche, qui sont nombreux à envisager... l'abstention, François Fillon risque fort de payer le prix exorbitant de l'échec pour cause de manque de lucidité.

Plus masculins et plus âgés, 41% des retraités votaient pour lui, son électorat vient massivement du camp républicain, les trois quarts des votants proches de la gauche ayant choisi Juppé. Surtout, ce sont les partisans de Sarkozy qui ont fait la différence, exception faite de la Gironde, de la Corrèze chiraquienne et de la Guyane et l'on comprend pourquoi.

Sans doute a-t-il provoqué le déclic de l'adhésion à son programme dans sa famille politique, séduite par plusieurs de ses propositions et surtout sa promesse d' «agir». Au regard de la situation économique et de l'emploi, cette volonté ne pouvait que séduire, même si la réalité risque de s'avérer moins romantique qu'il n'y paraît.

Qui plus est, certaines attaques pernicieuses, notamment sur les réseaux sociaux, contre Alain Juppé risquent de laisser quelques marques indélébiles, que Fillon aura bien du mal à circonscrire. Marine Le Pen n'a donc pas attendu pour décocher ses premières flèches. «C'est le pire programme de casse sociale qui ait jamais existé», «jamais aucun candidat n'est allé aussi loin dans la soumission aux exigences ultralibérales de l'Union européenne», a-t-elle matraqué dimanche, visant les thèmes majeurs de la suppression de 500.000 postes de fonctionnaires, de la suppression de l'impôt sur la fortune, de la hausse de la TVA et de la réduction des aides sociales...

Le Front national va surfer sur ces objectifs en agitant la muleta habituelle de l'anti-élite et de l'anti-Union européenne face à une majorité de Français inquiets de la mondialisation et de la libéralisation économique. Sauf que Fillon marche sur les plates-bandes majeures du FN, les sujets identitaires et sécuritaires, les valeurs chrétiennes (la dimension judaïque, un temps élimée, sera remise au goût du jour après les protestations du consistoire juif que l'entourage de Fillon a vite tenu à dissiper).»On comprend la nervosité de la firme Le Pen, elle qui veut la droite complexée et en miettes», a-t-il lancé vendredi, lors d'un meeting. «Eh bien non, nous sommes libres», a-t-il clamé, en célébrant une droite «patriote» qui «a hissé le drapeau tricolore et ne l'abaissera plus».

Conservateur décomplexé, catholique militant, encensé par les adversaires du mariage homosexuel et de l'IVG, l'auteur de «Vaincre le totalitarisme islamique» prône des quotas stricts pour l'immigration et réfute l'option multiculturelle de la France, ce qui lui vaut cette étiquette d'ultratraditionaliste qu'on veut lui coller. Mais l'homme a déjà prouvé qu'il sait être pragmatique. Et ses discours sur la «réconciliation» avec la Russie de Poutine et la Syrie de Bachar al Assad le prouvent, que, seuls, pourraient annihiler ses élans thatchériens et sa vision profondément conservatrice de la société française. Car, le moment venu, ils peuvent l'empêcher de bénéficier du front républicain qui a profité à Jacques Chirac.