AFRIQUE DU CENTRE Sommet de la Ceeac à Libreville

Un sommet régional sur la situation politique et sécuritaire dans une dizaine de pays d'Afrique centrale se tient aujourd'hui à Libreville, a annoncé hier la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (Ceeac). La lutte contre les terroristes de Boko Haram, les affrontements entre groupes armés en Centrafrique, l'instabilité politique en RD Congo et au Burundi devraient être au menu de ce «sommet extraordinaire» de la Ceeac. La situation et les tensions post-électorales au Gabon, au Congo et au Tchad devraient aussi être évoquées, a indiqué le secrétaire général de la Ceeac, Ahmad Allam-Mi, cité par plusieurs sites d'information africains. Le représentant spécial des Nations unies en Centrafrique, Parfait Onanga, doit participer à la rencontre alors que l'ONU a condamné les dernières violences entre factions armées rivales qui ont fait des dizaines de morts selon les Nations unies. Le premier vice-président du Burundi, Gaston Sindimwo, représentera son pays pour «que les chefs d'Etat et de gouvernement de la sous-région africaine puissent être nos ambassadeurs auprès de nos détracteurs (...). Nous en profiterons pour vendre une bonne image de marque du Burundi», a-t-il déclaré au site burundais bujumburanewsblog.