PAIX EN COLOMBIE Le Sénat approuve le nouvel accord

Le Sénat colombien a approuvé mardi soir le nouvel accord de paix signé le 24 novembre entre le gouvernement et la guérilla des Farc, à la veille du passage de ce texte devant les députés pour sa validation définitive. Le document a été approuvé avec 75 voix pour et aucune voix contre, a précisé le secrétaire du Sénat. L'accord est censé mettre fin à plus de 50 ans de conflit armé entre les autorités de Bogota et la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). Avant son passage devant la Chambre des députés, depuis hier, le texte a été examiné par le Sénat mardi qui a auditionné Humberto de la Calle, chef négociateur de cet accord pour le compte du gouvernement. Ce serait «une erreur de ne pas saisir l'opportunité d'approuver cet accord et de le mettre en oeuvre rapidement», avait affirmé celui-ci devant les sénateurs, alors que le Haut commissaire pour la paix, Sergio Jaramillo, avait pour sa part souligné «l'urgence de passer à sa mise en oeuvre». Ce pacte prévoit le désarmement des Farc et leur transformation en parti politique. «Les FARC ne peuvent pas demeurer éternellement une guérilla, ils doivent transiter vers l'abandon des armes et passer dans la légalité», a déclaré M.Jaramillo, représentant du gouvernement de Bogota durant quatre ans au sein des équipes de négociation de paix à La Havane, aux côtés de M. de la Calle. Une fois l'accord approuvé par les deux chambres - avant le week-end, espèrent le gouvernement et les Farc -, les parlementaires seront chargés de légiférer à partir de ce document issu de près de quatre ans de pourparlers.