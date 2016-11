DÉCÈS DE FIDEL CASTRO Des centaines de milliers de Cubains lui rendent un dernier hommage

Plusieurs centaines de milliers de Cubains ont assisté mardi à une grande cérémonie d'hommage posthume à Fidel Castro en présence des dirigeants de la gauche latino-américaine, avant que ses cendres quittent La Havane pour traverser l'île jusqu'à Santiago de Cuba (est). Sous le regard de Fidel Castro et du guérillero argentin Che Guevara, dont les portraits géants trônent sur la place de la Révolution, une foule compacte rendait un dernier hommage au «Comandante». Lycéens, fonctionnaires, policiers et militaires, beaucoup avaient revêtu l'uniforme pour l'occasion, remplissant cette esplanade emblématique mais aussi les avenues alentour, noires de monde en début de soirée. «Vive la Révolution!», «Fidel, Fidel!», scandait la foule peu avant le début de cette cérémonie vers 19h00 (00h00 GMT). «Aujourd'hui plus unis que jamais, peuple de l'Amérique latine!», a lancé le président équatorien Rafael Correa, premier à s'exprimer parmi les leaders de la gauche latino-américaine présents. Les présidents vénézuélien Nicolas Maduro, bolivien Evo Morales et nicaraguayen Daniel Ortega assistaient aussi à la cérémonie en compagnie des plus hauts dirigeants cubains, dont le président Raul Castro. Après ces adieux rendus par La Havane, l'urne contenant les cendres du Lider Maximo traversera d'hier à samedi le millier de kilomètres séparant La Havane de Santiago de Cuba, refaisant en sens inverse le chemin parcouru par le jeune Fidel dans sa «caravane de la liberté» lors du lancement de sa révolution en 1959. Dimanche, enfin, ses cendres seront enterrées au cimetière de Santa Ifigenia de Santiago, qui abrite déjà la tombe de José Marti, scellant la fin du deuil national décrété pour neuf jours après le décès du Comandante vendredi à 90 ans.