EN ATTENDANT LA PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE Toutes les logiques ont été respectées

Par Aissa HIRECHE -

L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, crée une nouvelle logique en mettant la droite et le centre dans sa poche

La logique de la démocratie de nos jours consiste à envoyer les uns et les autres dans les souks faire leur promotion.

Alain Juppé n'avait qu'un seul choix, celui de gagner s'il ne voulait pas être humilié (voir L'Expression du 26/11/2016). Il n'a pas été assez fort pour gagner, il a donc pu être humilié avec un score sans appel de plus de 65% pour Fillon. Toutes les logiques dans ce scrutin de la primaire de la droite et du centre ont donc été respectées. La logique de la démocratie, la logique des combats et, bien entendu, la logique des vaincus.



La logique de la démocratie: dévêtir les nus

La logique de la démocratie de nos jours d'abord. «Vêtir ceux qui sont nus.» La célèbre pièce de théâtre de Luigi Pirandello ne semble pas faire l'affaire de la démocratie qui préfère, elle, plutôt dévêtir les nus!

La logique de la démocratie de nos jours consiste à envoyer les uns et les autres dans les souks faire leur promotion. Le résultat de cette opération de charme ne dépend que de la capacité à convaincre de chacun. Bien sûr, il y a les perceptions des électeurs qui entrent en jeu; bien sûr il y a l'influence des médias superpuissants de nos jours qui intervient... mais tout cela a finalement pour but d'influencer la conviction des électeurs en la maintenant, en la renforçant ou, pourquoi pas, en essayant de la changer ou de la faire carrément basculer d'une option à une autre. Cette logique a été respectée dans sa totalité. Les candidats à la primaire de droite et du centre ont été lâchés dans la rue. Ils ont parcouru villages, campagnes, villes, marchés, rues... ils sont montés sur des estrades pour faire des discours, ils ont exhibé leurs meilleurs habits. Ils se sont affichés aux côtés de tous les puissants du moment qu'ils ont pu approcher, ils se sont même permis la rare exception, pour certains d'entre eux, de s'afficher avec leurs femmes, voire avec leurs filles, de les envoyer tenir des meetings, répondre aux journalistes. Ce faisant, ils ont fini - pour certains - de soulever tous les couvercles et laisser ressortir jusqu'aux choses enfouies au plus profond de leur vie et de leur âme. C'est ainsi que l'on apprit, par exemple, qu'Alain Juppé avait divorcé de sa première femme pour épouser Isabelle qui, elle-même, et pour lui dire oui, a dû divorcer du père de ses deux enfants. C'était il y a longtemps, dans les années 1990, mais la démocratie ne reconnaît pas d'autres logiques que la sienne: pour être candidat à de hauts postes, il faut exhiber sa vie en plein air et traîner ses propres casseroles sur les boulevards de la République. C'est ainsi aussi que l'on apprit que Juppé est un coureur né, un malade de la beauté féminine qui, contrairement à l'air qu'il affiche d'homme renfermé et distant, ne cesse d'essayer de séduire. Il l'a reconnu lui-même en disant: «Je suis toujours un peu en état de séduction, je cherche à plaire. Ça stimule, c'est comme ça «. Il ne s'en cache pas, il va même jusqu'à glorifier ce comportement: «En 1980 et 1990, dit-il, ce furent mes 10 glorieuses. J'ai papillonné, j'étais fait pour avoir un harem.» François Fillon, plutôt marqué par une retenue à toute épreuve dans le domaine des femmes, n'a connu que Pénélope, du pays de Galles, qui lui donna en 36 ans, cinq enfants et qui, pour le bien de sa famille, renonça à porter la robe d'avocate se consacrant entièrement à son foyer.

On comprend alors mieux pourquoi Juppé traitait Fillon, attaché à la famille au sens traditionnel et conservateur du terme, de réactionnaire rétrograde sur le plan social. Lorsqu'on est dévêtu, on a le plus horreur de ceux qui ne le sont pas! Eh oui.



La logique des combats: frapper pour faire mal

La logique des combats a aussi été respectée dans cette primaire de la droite et du centre. Tout combattant cherche à faire mal et, pour faire mal, il doit frapper là où cela est censé faire mal.

Les ennuis avec la justice avaient été rapidement jetés sur la table. Juppé et Sarkozy avaient alors accusé les coups avec philosophie pour l'un, avec dégoût pour l'autre, mais ils avaient su faire passer rapidement.

Au second tour, furieux de la chute qu'il avait faite, Juppé a donné le ton avec sa première phrase «je continue le combat». Sitôt dit, sitôt fait. Il s'était lancé dans une campagne de dénigrement systématique et inédite de Fillon et de son programme.

La consigne était claire frapper, frapper et encore frapper. Attaquer l'homme d'abord. «Réactionnaire», «rétrograde», «ami du FN»... les qualificatifs se mirent à pleuvoir. Attaquer le programme ensuite. «Irréalisable», «impossible à mettre en oeuvre», «ultralibéral sur le plan économique», «ultraconservateur sur le plan social», «brutal»... tous les qualificatifs étaient bons pour désigner le programme de Fillon, ce dernier qui eut, à sa décharge, le bon réflexe de ne pas répondre par le même comportement.

Réduction des emplois, réforme dans la fonction publique, réforme dans les heures de travail, augmentation de la TVA, avortement, homosexuels, privatisation dans la santé, réforme de la sécurité sociale... tous les points, toutes les lignes, tous les chapitres, tous les fondements du programme de Fillon étaient passés au peigne fin par l'équipe de Juppé, repris par la gauche, mis en relief par les médias et savamment exhibés par les porte-voix du FN. Si bien qu'à la fin, le programme de Fillon, agressé de toutes parts, lacéré de partout, semble pouvoir difficilement tenir la route lors de l'élection présidentielle d'avril 2017.

Le combat fratricide mené par Alain Juppé a eu au moins un objectif de réalisé: mettre par terre le programme de son adversaire d'un jour. Il ne serait finalement pas parti sans faire de gros dégâts, ça il peut le dire.



La logique des vainqueurs: se faire un malin plaisir

L'autre logique qui a été respectée dans la primaire de la droite et du centre, c'est celle des vainqueurs qui se font un malin plaisir en poussant l'audace jusqu'à imposer au vaincu de féliciter celui qui l'a battu. Exercice terriblement difficile auquel Juppé avait eu du mal à s'adonner. On le sentait dans les paroles sèches du maire de Bordeaux qui n'arrivait pas à accepter d'avoir été descendu de si haut, avec si peu d'égards et avec une telle humiliation. Pour la forme, Juppé a bien tenu le discours du vaincu. L'émotion avalée, la colère retenue, il avait juste prononcé le minimum de mots possible. Il a reconnu, à contre-coeur, la victoire de Fillon auquel il a, logique du vainqueur oblige, souhaité de bien continuer l'aventure. Pour la forme aussi, il a dû se soumettre à l'exercice difficile de déclarer son intention de vote en faveur de son bourreau et puis... c'est l'odeur d'une fin de carrière politique qui s'est profilée derrière le peu de mots qu'il a dû laisser tomber.

La droite a donc réussi une belle primaire. Elle a su mobiliser un grand nombre d'électeurs, soit sept millions de votants pour les deux tours. Elle a aussi permis de passer le guidon du parti LR à Fillon pour la suite des choses. Mais quelles choses au juste? Là est la question, toute la question, car depuis la primaire justement, beaucoup de choses ont changé et beaucoup d'autres changeront sans doute d'ici avril 2017.