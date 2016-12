DRONES Les Etats-Unis frappent un dernier carré de jihadistes à Syrte

Les Etats-Unis continuent de mener des frappes aériennes contre des jihadistes du groupe Etat islamique retranchés dans «deux derniers pâtés de maison» à Syrte en Libye, a indiqué jeudi le Pentagone. Ces combattants «sont très peu nombreux mais ils sont tenaces et ils combattent jusqu'à la mort», a déclaré le capitaine de vaisseau Jeff Davis, porte-parole du Pentagone. Les frappes sont désormais menées par des drones, le navire d'assaut amphibie USS Wasp et ses avions Harrier présents au début de l'opération ayant quitté les lieux, a indiqué le porte-parole. Au démarrage de ces bombardements le 1er août, Washington avait estimé que la campagne américaine en appui des forces du gouvernement libyen d'union nationale (GNA) pour reprendre Syrte serait probablement courte. Mais l'EI a opposé une résistance plus tenace que prévue dans son dernier bastion. Les combats contre les jihadistes ont en effet été meurtriers, avec près de 700 morts et 3.000 blessés dans les rangs des forces pro-gouvernementales. Des soldats américains se trouvent actuellement en Libye pour faciliter la coordination entre les forces du GNA et les forces américaines pour mener les frappes, a indiqué par ailleurs le porte-parole.