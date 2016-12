TRIPOLI De violents combats entre milices rivales

De violents combats opposaient jeudi soir des milices rivales à Tripoli où des coups de feu et des explosions étaient entendus dans le sud de la ville. Des armes lourdes ont été déployées, et des chars et des pick-up ont pris position dans certains quartiers du sud de la capitale libyenne, sous la coupe d'une mosaïque de milices de diverses obédiences. Des médias libyens ont fait état d'au moins 7 morts mais il n'était pas possible dans l'immédiat d'obtenir le bilan des victimes de source indépendante. Des combats quasi-quotidiens opposent ces groupes armés qui se livrent à une lutte d'influence empêchant les gouvernements successifs de rétablir l'ordre dans le pays, en l'absence d'une armée ou d'une police régulières. Les combats ont éclaté jeudi dans l'après-midi autour des locaux occupés par Khalifa Ghweil et son ex gouvernement, près de l'Hôtel Rixos, avant de s'étendre dans d'autres quartiers du sud de la capitale. Les causes des affrontements n'ont pas été clairement établies. Outre les motivations politiques, des rivalités opposent groupes salafistes et autres milices islamistes anti-GNA et loyales au mufti controversé Sadek al-Ghariani, qui dirige Dar al-Ifta, la plus haute autorité religieuse du pays. La tension est montée d'un cran avec l'annonce du meurtre de Cheikh Nader al-Omrani, membre de Dar al-Ifta. Les salafistes ont été accusés d'être derrière l'exécution, ce qu'ils sont démenti.