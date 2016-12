MIGRANTS Le trafic génère près de 346 millions de dollars par an

Le trafic de migrants rapporte des millions de dollars de revenus annuels à des villes de la côte libyenne, prévient un rapport confidentiel du commandement de la force militaire européenne dans la méditerranée, révélé jeudi par Associated Press. Le trafic de migrants «demeure une source importante de revenus pour les habitants de la côte libyenne, générant des revenus annuels entre 275 et 325 millions d'euros (environ 346 millions de dollars», relève le document, dont l'agence de presse américaine a obtenu une copie. Des dizaines de milliers de migrants sont arrivés en Europe après avoir versé aux passeurs des sommes conséquentes en euros. Le document évalue également l'impact de l'opération Sophia, une mission navale chargée de lutter contre les flux de migrants vers l'Europe. Le contre-amiral Enrico Credendino, cité dans le rapport, souligne que des groupes terroristes participent à ce trafic qui débute souvent loin du Sahel africain, en ajoutant que rien ne permet de conclure que des extrémistes essayent d'entrer en Europe parmi les migrants. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 4690 personnes sont mortes dans la méditerranée cette année, ce qui en fait l'année la plus meurtrière jamais vue jusqu'ici. L'opération Sophia a récemment entrepris de former des dizaines de gardes-côtes libyens dans l'espoir d'intercepter des passeurs près des côtes où la mission n'est pas autorisée juridiquement à s'y rendre. Credendino a indiqué que la mission était prête à opérer dans ces eaux territoriales mais elle doit obtenir pour cela l'autorisation du gouvernement libyen et aussi l'appui du Conseil de sécurité.