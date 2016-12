RUSSIE Poutine dit ne pas chercher la confrontation mais des "amis"

La Russie ne cherche pas la confrontation mais des «amis» même si elle entend bien s'assurer que ses intérêts nationaux soient respectés, a affirmé jeudi le président Vladimir Poutine lors de son discours annuel devant le Parlement.»Nous ne voulons de confrontation avec personne, nous n'en avons pas besoin. (...) Contrairement à certains de nos collègues étrangers, qui voient en la Russie un adversaire, nous ne cherchons pas et n'avons jamais cherché des ennemis», a déclaré M.Poutine à la télévision.»Nous avons besoin d'amis. Mais nous n'admettrons pas que nos intérêts soient violés ou négligés. Nous voulons et allons décider de notre destin par nous même», a-t-il ajouté. L'annexion de la Crimée par Moscou en mars 2014, le conflit dans l'Ukraine orientale et l'intervention en Syrie ont conduit à la dégradation des relations entre la Russie et les Occidentaux. Le président russe a de nouveau affirmé être prêt à travailler avec l'équipe du nouveau président américain Donald Trump.»Il est important de normaliser et de commencer à développer nos relations bilatérales sur une base d'égalité et de bénéfices mutuels», a-t-il déclaré.