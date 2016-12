CONFÉRENCE D'ABOU DHABI Un fonds pour le patrimoine en péril

Une conférence internationale réunissant des représentants d'une quarantaine d'Etats et d'institutions privées s'est engagée hier à créer un fonds financier et un réseau de refuges pour protéger le patrimoine en péril en période de conflit.

Ces deux engagements sont contenus dans la «Déclaration d'Abou Dhabi», adoptée par consensus en présence du président français François Hollande, du représentant des Emirats, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane et de la directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova. Réunie depuis vendredi, la conférence d'Abou Dhabi a été convoquée à la suite d'une série de destructions commises ces dernières années par des jihadistes en Irak, en Syrie, au Mali et en Afghanistan.

«Nous nous engageons à poursuivre deux objectifs ambitieux et pérennes pour garantir la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la sauvegarde du patrimoine», affirme la déclaration approuvée par les participants.

D'une part, «la constitution d'un fonds international pour la protection du patrimoine culturel en péril en période de conflit armé, qui permettrait de financer des actions préventives ou d'urgence, de lutter contre le trafic illicite de biens culturels, ainsi que de participer à la restauration de biens culturels endommagés».

D'autre part, «la création d'un réseau international de refuges pour sauvegarder de manière temporaire les biens culturels mis en péril par les conflits armés ou le terrorisme, sur leur territoire, (...) dans un pays limitrophe, ou, en dernier ressort, dans un autre pays, en accord avec les lois internationales à la demande des gouvernements concernés».