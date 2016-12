ETATS-UNIS: PRÉSIDENCE Trump constitue un forum consultatif

Le président élu américain Donald Trump a annoncé vendredi la mise en place d'un «forum stratégique» composé de 16 grands patrons américains qu'il consultera pour élaborer et évaluer sa politique économique. Cet organe consultatif présidé par le patron du fonds d'investissement Blackstone, Stephen Schwarzman, devra éclairer M.Trump sur la manière dont «les mesures gouvernementales affectent la croissance économique, la création d'emplois et la productivité», indique l'équipe de transition du président-élu dans un communiqué. Il compte parmi ses membres les patrons de la banque JPMorgan Chase (Jamie Dimon), des studios Walt Disney (Bob Iger), du constructeur automobile General Motors (Mary Barra) ou de l'avionneur Boeing (Jim McNerney). «Mon administration est décidée à s'appuyer sur l'expertise du secteur privé et à réduire la bureaucratie gouvernementale qui empêche nos entreprises d'embaucher, d'innover et de se développer ici même en Amérique», a indiqué M.Trump, lui-même chef d'entreprise et patron de l'empire immobilier qui porte son nom. M.Trump a été notamment élu sur la promesse de conserver les emplois aux Etats-Unis et s'est dit prêt à engager un dialogue direct avec les chefs d'entreprise pour y parvenir. Jeudi, il a menacé de «conséquences» les entreprises qui souhaiteraient quitter les Etats-Unis pour réduire leurs coûts. Selon le communiqué, le président élu rencontrera «fréquemment» les membres de ce nouveau forum dont la première réunion doit se tenir «pendant la première semaine de février» après l'investiture de M. Trump le 20 janvier.