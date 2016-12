SELON UN ANCIEN PM BRITANNIQUE Une victoire de Marine Le Pen serait "un coup dur" pour l'Europe

L'ancien Premier ministre britannique David Cameron a déclaré hier à New Delhi qu'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle française de mai 2017 porterait «un coup dur» à l'Europe. La récente popularité en Europe de l'Ouest, des partis extrémistes portés par un «rejet du système» et par une montée du «populisme», ne marque pas selon lui, la fin de la mondialisation mais donne plutôt un avertissement sur la nécessité «d'apporter une correction importante dans la gestion» des défis économiques et culturels. «Si Marine Le Pen devenait présidente, cela porterait un coup dur au projet européen», a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par le quotidien indien Hindustan Times ajoutant qu'il espérait la victoire d'un des partis de gouvernement classiques. Après la défaite de son camp au référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, David Cameron a démissionné et a été remplacé par Theresa May. «Je continue à penser qu'il aurait été préférable pour le Royaume-Uni de rester dans l'Union européenne», a-t-il déploré depuis la capitale indienne. «Nous pensions, avec nos alliés, nos partenaires et nos amis, qu'il était préférable de rester dans la pièce où sont prises des décisions nous concernant». En France, les sondages s'accordent à placer la présidente du Front national, Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle qui aura lieu en mai 2017.