POURSUITE DE L'OPÉRATION POUR LA REPRISE D'ALEP-EST L'armée syrienne contrôle 60% des quartiers rebelles

Dans une ville d'Alep en ruine les habitants tentent de fuir, alors que les forces armées avancent vers les derniers quartiers rebelles

De violents combats faisaient rage hier à Alep où les forces armées syriennes et de ses alliés ont repris plus de 60% des quartiers tenus par les rebelles, qui tentent de résister malgré leurs moyens limités.

Au 20e jour de son offensive de grand ampleur, l'armée se rapproche de son objectif de reconquérir la totalité de la deuxième ville du pays, divisée depuis 2012. L'armée contrôle désormais 60% de la zone rebelle, a précisé hier l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh, basé en Grande-Bretagne). «De violents combats se poursuivent dans le quartier de Karam al-Myessar», dans l'est d'Alep, ainsi que dans des quartiers voisins dont l'armée s'était emparé la veille, selon l'Osdh.

Les forces prorégime tentent désormais de prendre le contrôle du quartier de Chaar afin d'acculer les rebelles dans des zones du sud-est, a-t-il précisé. Impuissante aussi à peser sur la situation, l'opposition politique a lancé hier un nouvel appel en ce sens. Le Haut comité des négociations (HCN) demande «au Conseil de sécurité et à la communauté internationale à assumer leurs responsabilités et à agir immédiatement pour faire cesser les bombardements et les massacres (...) et à assurer la distribution de l'aide humanitaire sans conditions», a-t-il déclaré dans un communiqué. Au moins 311 civils, dont 42 enfants, ont été tués dans les quartiers rebelles d'Alep depuis le lancement de l'offensive et environ 50.000 de leurs 250.000 habitants ont fui leurs foyers, selon l'Osdh. Près de 70 personnes ont par ailleurs été tuées dans les quartiers gouvernementaux par des tirs rebelles.

L'armée syrienne a appelé dans la nuit «les résidents des quartiers nord-est d'Alep à revenir dans leurs maisons maintenant que l'armée a restauré la sécurité».

Des dizaines d'Alépins qui avaient fui il y a plusieurs mois les quartiers est de la ville face à la violence des combats pour se réfugier à l'ouest ont été emmenés dans des bus gouvernementaux samedi pour revoir leur maison dans les quartiers récemment repris aux rebelles, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. Bien qu'émus et contents de revenir voir leur maison, beaucoup ont été stupéfaits de voir l'ampleur des destructions. «Cette photo de ma nièce, c'est tout ce que j'ai retrouvé», raconte Oum Yahya après avoir retrouver son domicile avec son frère et son mari. De son côté, la Russie, qui a dans le passé bombardé les quartiers rebelles d'Alep en soutien au gouvernement syrien s'attirant des accusations de crimes de guerre, a affirmé qu'elle avait envoyé de l'aide humanitaire aux habitants d'Alep. «Plus de 30 camions sont arrivés dans le cadre du dernier convoi avec des habits chauds, des couvertures et de la nourriture», a déclaré hier le commandant russe Nikolai Ponomaryov lors d'une conférence de presse à Alep. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura en a appelé samedi à «l'influence de la Russie ou de l'Iran» pour convaincre le régime syrien de négocier en dépit de ses succès. «Contactez l'ONU pour dire: Je suis prêt à une dévolution du pouvoir, à une vraie négociation''», a-t-il lancé à l'adresse de M. Assad. La victoire qui se dessine à Alep risque de pousser le gouvernement syrien à dire: «Nous avons gagné la guerre donc nous n'avons plus besoin de négociations», mais «j'espère que non», car rien ne sera résolu, a ajouté M. de Mistura.

La guerre en Syrie a débuté en mars 2011. Elle s'est complexifiée au fil des ans avec l'implication d'acteurs étrangers et de groupes jihadistes.

Le conflit a fait plus de 300.000 morts et poussé la moitié des Syriens à quitter leur foyer.