CONFLIT DE SYRIE Des groupes rebelles refusent de quitter Alep

Des groupes rebelles ont affirmé hier qu'ils se battront jusqu'à «la dernière goutte de sang» à Alep, rejetant une annonce de discussions entre Russes et Américains sur leur évacuation de la deuxième ville de Syrie où ils perdent du terrain face à l'armée syrienne. «Les révolutionnaires ne quitteront pas Alep-Est (partie rebelle), ils combattront l'occupation russe et iranienne jusqu'à la dernière goutte de sang», a affirmé, cité par l'AFP Abou Abdel al-Rahmane al-Hamoui, un responsable du groupe Jaich al-Islam, en référence aux alliés du régime syrien. «C'est aux Russes de quitter Alep», a indiqué pour sa part Yasser al-Youssef, du groupe Noureddine al-Zinki. Ils étaient interrogés après l'annonce par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov que Moscou et Washington allaient discuter cette semaine du départ de «tous les rebelles» d'Alep. «C'est notre terre et la terre de nos ancêtres; nous y resterons et nous la défendrons», a martelé M. al-Hamoui, contacté de Beyrouth par téléphone. «La révolution continuera jusqu'à la victoire», a-t-il ajouté, appelant «la communauté internationale à assumer ses responsabilités». Les deux responsables ont affirmé qu'ils accepteraient uniquement l'entrée d'aide humanitaire et l'évacuation de blessés. Les quartiers rebelles d'Alep, métropole du nord syrien, sont assiégés depuis des mois par l'armée syrienne. Depuis le lancement d'une nouvelle offensive par Damas le 15 novembre, les rebelles et les groupes armés sont soumis à des bombardements incessants et meurtriers.