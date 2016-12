POUR FINANCER SES PROGRAMMES D'AIDE HUMANITAIRE L'ONU réclame 22,2 milliards USD

L'ONU a demandé hier le chiffre record de 22,2 milliards de dollars (20,9 milliards d'euros) pour financer en 2017 ses programmes d'aide humanitaire aux personnes vulnérables dans le monde. L'ONU estime qu'en 2017, plus de 128,6 millions de personnes dans 33 pays auront besoin d'une assistance humanitaire. Mais c'est pour aider uniquement les plus vulnérables d'entre eux - 92,8 millions de personnes - que l'ONU réclame 22,2 milliards de dollars. «De plus en plus de personnes ont des besoins humanitaires, car les crises durent de plus en plus longtemps», a relevé le patron des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, dans la présentation de cet appel de fonds. En outre, «avec le changement climatique, les catastrophes naturelles vont vraisemblablement devenir plus fréquentes, plus violentes et plus sévères», a-t-il ajouté. Pour 2016, l'appel revu à la hausse en cours d'année avec l'aggravation des conflits n'a permis de réunir que 11,4 milliards de dollars sur les 22,1 demandés, et les agences humanitaires de l'ONU terminent l'année avec un déficit de financement de 10,7 milliards de dollars, un chiffre légèrement supérieur à celui de l'an dernier. Les pays qui ont le plus besoin de ces aides sont respectivement, la Syrie, le Soudan du Sud, le Yémen et Nigeria.