RETRAIT DES REBELLES ET GROUPES ARMÉS D'ALEP Russes et Américains en discutent à Genève

Des discussions entre Russes et Américains sur les moyens de faire partir tous les groupes armés de la ville syrienne d'Alep se tiendront aujourd'hui ou demain à Genève, a annoncé le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. «Nous étions prêts à nous réunir à Genève dès aujourd'hui, mais les Américains ont demandé de reporter les consultations (...)», a déclaré M.Lavrov, lors d'une conférence de presse. «Il est très probable qu'elles commenceront demain soir ou mercredi matin» afin de «mettre en place tous les moyens pour faire partir tous les rebelles d'Alep-Est», a-t-il poursuivi.

Lors de ces consultations russo-américaines, a souligné le ministre russe des Affaires étrangères, les deux parties doivent «se mettre d'accord sur l'itinéraire concret et les délais du retrait» des groupes armés. «Dès que ces itinéraires et délais auront été coordonnés, une trêve entrera en vigueur» à Alep, a-t-il assuré, soulignant que le projet de trêve qui doit être discuté à l'ONU est par conséquent «contre-productif parce qu'il va à l'encontre des mesures sur lesquelles nous tentons de nous mettre d'accord» avec Washington.

«Il sera plus difficile alors de libérer Alep-Est des rebelles», a expliqué M.Lavrov. Samedi, le haut diplomate russe avait indiqué, après une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain John Kerry à Rome, que ce dernier lui avait remis des «propositions américaines qui vont dans le même sens que les approches soutenues depuis longtemps par les experts russes». «Nous sommes prêts à envoyer immédiatement nos experts militaires et nos diplomates à Genève pour harmoniser avec nos collègues américains des actions communes qui permettront d'assurer le départ de tous les rebelles, sans exception, d'Alep-Est», avait-il assuré. Pour sa part, M.Kerry a annoncé vendredi qu'il y aurait une «rencontre au début de la semaine prochaine à Genève» sur la question d'Alep.