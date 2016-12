SOUDAN DU SUD Déploiement d'un troisième bataillon d'infanterie chinois

La Chine a déployé dimanche 120 des 700 Casques bleus d'un bataillon d'infanterie à Juba, capitale du Soudan du Sud dans le cadre d'une opération de maintien de la paix des Nations unies. Le reste du bataillon assigné à une mission de maintien de la paix de l'ONU d'une durée de 12 mois partira de Chine en cinq groupes séparés. Ces Casques bleus ont tous participé à une formation de maintien de la paix de trois mois et seront affectés à la protection des civils, offrant leur appui à l'ONU, aux programmes d'aide humanitaire, aux patrouilles et aux escortes. Ce bataillon d'infanterie est la troisième équipe chinoise mobilisée au Soudan du Sud depuis que le pays a déployé son premier bataillon de maintien de la paix dans ce pays africain en 2015.

En juillet 2016, deux Casques bleus chinois ont été tués, et cinq autres blessés lors d'une mission à Juba. La Chine compte actuellement plus de 2600 Casques bleus impliqués dans dix opérations de maintien de la paix de l'ONU, faisant du pays le membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU le plus actif en termes d'offre de Casques bleus.