UN HÔPITAL DE CAMPAGNE BOMBARDÉ PAR LES REBELLES Deux médecins russes tués

Deux médecins russes ont été tués et un autre blessé, ainsi que des civils syriens, dans le bombardement par les rebelles d'un hôpital de campagne à Alep, a annoncé hier le ministère russe de la Défense. «Une femme médecin de l'armée russe a été tuée par la chute directe d'un obus sur le service d'accueil de l'hôpital. (...) Des civils venus voir les médecins ont également été blessés», a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konachenkov. Le général a annoncé quelques heures plus tard le décès d'une deuxième femme médecin des suites de ses blessures, tandis qu'une troisième personne, une pédiatre grièvement blessée, se trouve encore entre la vie et la mort. «Selon toute vraisemblance, ce bombardement a été effectué par les combattants de 'l'opposition''. Nous savons de qui ils ont reçu les coordonnées exactes de l'hôpital russe», a poursuivi M.Konachenkov. Le général a en outre fustigé les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France pour leur soutien aux rebelles à Alep, la grande ville du nord de la Syrie, les accusant d'avoir «sur leurs mains le sang» des militaires russes. Un photographe collaborant avec l'AFP s'est rendu sur place et a vu des tentes d'hôpital brûlées ainsi que des boîtes de médicaments carbonisées. Ce bombardement intervient alors que Russes et Américains doivent discuter cette semaine, selon Moscou, du départ de «tous les rebelles» d'Alep, où l'armée syrienne ne cesse de gagner du terrain et contrôle désormais près des deux tiers des quartiers dont les insurgés s'étaient emparés.