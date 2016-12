ALORS QUE L'ARMÉE SYRIENNE PROGRESSE À L'INTÉRIEUR DES QUARTIERS TENUS PAR LES REBELLES Un projet de résolution à l'ONU demande une trêve à Alep

L'armée syrienne poursuit sa progression dans une ville d'Alep déstructurée et en ruine

Au moment où les rebelles essuient de cuisantes défaites, un projet de résolution prévoit que «toutes les parties au conflit» syrien «mettent fin à toutes leurs attaques dans la ville d'Alep». Une manière de casser l'avancée de l'armée régulière syrienne.

Le Conseil de sécurité de l'ONU devait se prononcer hier sur un projet de résolution demandant une trêve d'au moins sept jours à Alep et un accès humanitaire aux habitants des quartiers Est de la deuxième ville syrienne où les forces gouvernementales ont pris le contrôle de la majorité du territoire. Au moment où les rebelles essuient de cuisantes défaites, un projet de résolution prévoit que «toutes les parties au conflit» syrien «mettent fin à toutes leurs attaques dans la ville d'Alep» Une manière de casser l'avancée de l'armée régulière syrienne. D'ailleurs le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait estimé, dans une déclaration, que ce projet de résolution présenté à l'ONU, était «contre-productif». Outre l'arrêt des combats, ce projet de résolution prévoit également qu'elles «permettent de répondre aux besoins humanitaires urgents» en laissant entrer les secours destinés aux dizaines de milliers d'habitants de la partie Est de la ville qui sont assiégés. Cette trêve temporaire vise à être le prélude à une cessation des hostilités sur l'ensemble de la Syrie, indique le projet de résolution. Malgré des concessions faites par ses promoteurs - un premier projet demandait dix jours de trêve - la Russie avait proposé une trêve de 24 heures seulement, renouvelable, et voulait que les groupes terroristes comme le Front al-Nosra soient explicitement exclus du cessez-le-feu. Le projet de résolution qui devait être voté dans l'après-midi a été mis au point par l'Egypte, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne après de longues négociations avec la Russie. L'Espagne vient de prendre la présidence du Conseil pour le mois de décembre. Parallèlement, le Canada a demandé au nom de 74 des 193 pays membres de l'ONU que l'Assemblée générale de l'ONU se réunisse en session plénière pour voter une résolution axée sur l'aide humanitaire à Alep. Aucune date n'a encore été fixée pour la réunion qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Contrairement au Conseil, il n'y a pas de veto à l'Assemblée mais ses décisions ne sont pas contraignantes.

L'assemblée peut cependant exercer une pression, et une disposition datant de 1950 lui permettant de prendre le relais du Conseil de sécurité lorsque celui-ci est trop divisé pour agir.

Sur le terrain, les forces gouvernementales syriennes poursuivent leur progression dans les quartiers sous la coupe de groupes armés à Alep-Est dont elle contrôle environ 60% du territoire, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh, basé en Grande Bretagne). L'armée syrienne a repris hier un nouveau quartier rebelle à Alep à la suite d'intenses bombardements. Elle a pris dans la nuit la totalité du quartier de Qadi Askar qui était contrôlé par les groupes armés depuis 2012. L'armée régulière avait déjà reconquis ces derniers jours les quartiers de Karam al-Myessar et Karam al-Tahhan et Karam al-Qatarji. L'armée encercle maintenant le vaste quartier de Chaar, dans le sud d'Alep-Est. La prise de Chaar permettrait aux forces gouvernementales et leurs soutiens de contrôler 70% d'Alep-Est. Au moins 311 personnes ont été tuées à Alep-Est depuis le début de l'offensive militaire lancée le 15 novembre par les forces gouvernementales, tandis que près de 70 ont été tués à Alep-Ouest, dans la partie sous contrôle du gouvernement, par des tirs des groupes armés. Les violences ont a poussé à la fuite plus de 50.000 des 250.000 habitants d'Alep-Est, d'après l'Osdh, et entraîné de terribles destructions. L'armée syrienne a appelé dans la nuit «les résidents des quartiers nord-est d'Alep à revenir dans leurs maisons maintenant que l'armée a restauré la sécurité». Des dizaines d'Alépins qui avaient fui il y a plusieurs mois les quartiers est de la ville face à la violence des combats pour se réfugier à l'ouest ont été emmenés dans des bus gouvernementaux samedi dans les quartiers récemment repris aux rebelles. La crise syrienne, qui dure depuis 2011, va absorber la plus grande partie des fonds de l'ONU pour l'an prochain, entre ceux fournis pour l'aide à l'intérieur du pays (3,4 milliards de dollars, +6%) et ceux pour l'aide aux réfugiés syriens et aux communautés des pays de la région (4,7 milliards de dollars, +3%), selon les Nations unies qui ont lancé un appel hier pour récolter 22,2 milliards USD pour financer ses programmes d'aide humanitaire en 2017 dans le monde. Le conflit en Syrie a fait plus de 300.000 morts depuis son déclenchement en mars 2011, et poussé plus de la moitié de la population à fuire les combats.