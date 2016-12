APPLICATION DE L'ACCORD POLITIQUE LIBYEN L'ONU préoccupée par la lenteur des progrès accomplis

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit hier «profondément préoccupé par la lenteur des progrès accomplis» dans l'application de l'Accord politique libyen qui a entraîné une détérioration des conditions de sécurité.

Dans son rapport sur la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) qui sera présenté aujourd'hui au Conseil de sécurité, le chef de l'ONU relève que «l'occasion créée par cet accord risque bientôt d'échapper», à la communauté internationale. Il souligne que le cadre de transition constitué par cet accord ne pourra être couronné de succès que s'il débouche, dans un délai raisonnable, sur l'adoption d'une nouvelle constitution et l'instauration d'institutions démocratiquement élues.

Ban Ki-moon a lancé un appel à toutes les parties prenantes libyennes, en particulier celles qui ne participent pas pleinement au processus, pour collaborer avec le conseil de la présidence afin de régler les questions en suspens. Il précise que l'accentuation des clivages politiques a entravé la mise en place d'un dispositif de sécurité. En conséquence, les nombreux affrontements violents enregistrés entre différentes factions, couplés avec une montée inquiétante de la criminalité ont contribué à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays. La formation d'un nouveau gouvernement fait partie des questions litigieuses devant être résolues, soutient le SG de l'ONU. Il existe d'importantes divergences entre les partisans du conseil de la présidence et les dirigeants de la chambre des représentants au sujet de la composition et des fonctions du Conseil de la présidence. La structure et le commandement des forces armées libyennes et la nomination de hauts responsables militaires et civils sont également des questions clefs qui doivent être résolues, estime-t-il. Des éléments importants de l'Accord restent inappliqués, y compris pour ce qui est des dispositions de sécurité transitoire, et la situation en matière de sécurité demeure particulièrement compliquée», s'inquiète le chef de l'ONU. A Tripoli, les conditions de sécurité sont restées très fragiles. Cette ville est toujours sous le contrôle d'une mosaïque de groupes armés venus des zones environnantes, y compris de Misrata et ayant chacun des intentions et des allégeances différentes. Dans l'ouest du pays, les accords de cessez-le-feu conclus entre les communautés locales en 2015 ont été en grande partie respectés. Toutefois, des conflits à Sabrata ont fait au moins quatre autres victimes en juin, selon le rapport. A Syrte, le groupe terroriste autoproclamé Organisation de l'Etat Islamique (EI/Daesh) a subi une défaite majeure face aux forces du Conseil de la présidence appuyées par les frappes américaines et a perdu la quasi-totalité des 300 kilomètres de territoire qu'il contrôlait dans la zone. L'ONU a, par ailleurs, relevé une hausse sensible de la production pétrolière de la Libye depuis la réouverture des installations du Croissant pétrolier.

Citant le président de la National Oil Corporation, Moustapha Sanalla, l'ONU précise que les exportations libyennes de brut passeraient de 200.000 à 900.000 barils/jour d'ici à la fin de l'année. Au vu des faibles revenus pétroliers, le déficit budgétaire de 2016 devrait atteindre 69% du produit intérieur brut. La Central Bank of Libya a évalué que le dinar ayant continué de perdre de la valeur, l'inflation s'était établie à 25% pour l'exercice terminé en juin 2016. L'accès limité aux ressources financières a entravé la capacité du Conseil de la présidence à fournir des services de base.