RENONCEMENT DE FRANÇOIS HOLLANDE Maximin

Par Aissa HIRECHE -

Evaluant trop faibles ses chances d'être porté par son propre parti aux prochaines élections et, sans doute, après avoir écouté quelques-unes de ses plus proches relations, François Hollande a décidé de ne pas se présenter pour briguer un second mandat. Il l'a déclaré, la mort dans l'âme, certes, mais aussi avec beaucoup de courage. Ce faisant, il a placé son parti devant les portes de l'enfer. En effet, le président ayant renoncé, cela ouvre la voie à toutes les candidatures c'est-à- dire, au pire, à tous les «pourquoi pas moi?» et, dans les meilleurs cas, à tous les «pourquoi pas notre clan?». Dans un parti où chacun se veut plus socialiste que les autres et où chacun se pense plus légitime que les autres, l'absence de Hollande comme candidat donne le coup de starter à la ruée. Cela risque d'être dangereux et grave. Si l'actuel locataire de l'Elysée n'avait pas décidé de s'abstenir de se représenter, cela aurait eu, cependant, les pires conséquences car cela aurait indiscutablement entraîné l'éclatement du PS. Une première fracture aurait été constatée entre les pro et les anticandidature de Hollande. Les humains n'ont pas les mêmes lunettes lorsqu'il s'agit d'évaluer les parcours des uns et des autres en politique et rien, absolument rien ne garantit une évaluation objective dans ce domaine. Aussi, s'il y en a qui, au sein même du PS, vocifèrent à qui veut les entendre que Hollande n'a pas réalisé ce pourquoi il était élu, il y a aussi d'autres qui hurlent sur tous les toits que Hollande a bien tenu ses promesse et que son bilan est très intéressant. Bien sûr tout cela dépend de la distance avec l'homme de l'Elysée, mais tels ne sont pas nos propos ici. Une deuxième déchirure aurait frappé le PS au moment de l'annonce de la candidature à la prochaine présidentielle car si certains sont convaincus qu'un président sortant n'est pas tenu de passer par la primaire, d'autres y voient l'âme même de la démocratie partisane. Inutile de montrer du regard là non plus, mais ils sont bien nombreux ceux qui auraient trouvé scandaleux sa non- soumission au jeu de la primaire de la gauche. Au cas où l'actuel président aurait accepté de passer par la primaire, un troisième séisme aurait frappé le PS au moment de l'annonce des résultats de cette primaire car, et personne ne se fait d'illusion là-dessus, y compris Hollande lui-même, la primaire aurait été la trappe pour Hollande. Un rejet de sa candidature aurait envoyé le PS en morceaux. Au cas où il aurait forcé le passage et postulé sans passer par les primaires, cela aussi aurait divisé le parti. En fin de compte, Hollande n'avait pas beaucoup de choix. C'était soit accepter de renoncer en tentant une sortie honorable (au moins ça) soit postuler et subir une humiliation pire que celle subie par Sarkozy lors des primaires de la droite et du centre. Les gens de la théorie des jeux et ceux de la théorie de la prise de décisions auraient juré qu'il a choisi le «Maximin», c'est-à-dire la meilleure des pires options. Un peu de baume sur le coeur ne fait jamais de mal, allez! En conclusion, Hollande se présente dans cette fin de quinquennat comme un point de discorde des socialistes plus qu'autre chose. C'est ce qui donne à son retrait un autre sens, une autre dimension. Pour tout le monde, y compris pour le FN (?!), la décision de Hollande est alors parue lucide et sage. Tous le disent, tous le répètent, mais était-ce réellement la meilleure option? Certes, il a affirmé lui-même que c'est la décision qui prend en considération l'intérêt général avant l'intérêt privé, mais au fond, et à bien y réfléchir, a-t-il réellement servi l'intérêt de la France.