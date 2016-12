PROTECTION DU PRÉSIDENT ÉLU New York va réclamer 35 millions de dollars

La mairie de New York va demander jusqu'à 35 millions de dollars à l'Etat américain à titre de dédommagement pour les frais engagés dans le dispositif de protection du président élu Donald Trump depuis son élection, a indiqué lundi soir le maire Bill de Blasio. Depuis l'élection de Trump, la police de New York a mis en place des mesures de sécurité exceptionnelles dans la Trump Tower, lieu de résidence de Donald Trump, et dans les rues adjacentes. Une rue est notamment fermée depuis un mois à toute circulation, piétonne ou automobile, sur un pâté de maisons. L'opération est rendue d'autant plus complexe que la Trump Tower se trouve sur la cinquième avenue, l'une des artères les plus fréquentées de la ville, par les véhicules mais aussi les piétons. «Nous allouons des ressources considérables à cet endroit tous les jours», a expliqué le chef de la police de New York, James O'Neill, lors d'une conférence de presse. Lors de ce même point de presse, Bill de Blasio a annoncé qu'il enverrait le jour même une lettre au président Barack Obama pour entamer la procédure de remboursement, qui couvrira la période allant de l'élection, le 8 novembre, à l'investiture officielle, le 20 janvier 2017.