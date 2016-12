PÉTROLE-PRIX Le Brent frôle les 54 dollars à Londres

Les prix du pétrole augmentaient légèrement à près de 54 dollars/baril hier en cours d'échanges européens, la tendance des marchés se stabilise après de fortes hausses enregistrées au lendemain de l'accord de l'Opep pour geler sa production A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 53,97 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 4 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de janvier gagnait 4 cents à 50,96 dollars. A Vienne, l'Opep a détaillé l'accord annoncé fin septembre à Alger d'une réduction de sa production de pétrole, pour permettre aux marchés de retrouver l'équilibre alors que la surabondance de l'offre pèse sur les cours. «Il pourrait désormais y avoir des mouvements brusques avec la réunion des pays producteurs, membres et non-membres de l'Opep» samedi prochain à Vienne, prévenait un expert. L'Opep demande en effet aux producteurs qui n'en font pas partie de limiter également leur production de 600.000 barils par jour, un effort auquel la Russie a déjà consenti à hauteur de 300.000 barils. Les pays-membres devraient pour leur part limiter de 1,2 million de barils leur production quotidienne. Par ailleurs, le Département américain de l'Energie (DoE) va publier son rapport hebdomadaire sur les réserves de pétrole des Etats-Unis. Pour la semaine achevée le 2 décembre, les analystes s'attendent à un retrait des stocks de brut de 1,5 million de barils, une hausse des stocks d'essence de 1,6 million de barils, et une hausse des stocks de produits distillés de 2 millions de barils.