QUAND LA COMMISSION DE L'UA RÉPLIQUE AUX ATTAQUES MAROCAINES Où se situe l'outrage...

Par Chaabane BENSACI -

Madame Nkosazana Dlamini-Zuma

«Les décisions relatives à l'admission d'un membre au sein de l'UA dépendent de ses États membres, et non du président de la commission», a souligné cette instance dans un communiqué.

Attaquée à plusieurs reprises par les autorités marocaines parmi lesquelles le ministère des Affaires étrangères, parfois de façon outrancière, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Nkosazana Dlamini-Zuma, a de nouveau réagi lundi dernier pour démentir catégoriquement les accusations de «blocage» de l'aspiration de Rabat qui souhaite «vivement» gagner sa place au sein de l'organisation, après avoir brutalement claqué la porte en 1984 pour protester contre l'adhésion de la Rasd à l'ex-OUA.

«La demande du Maroc fait par conséquent l'objet de discussions au sein du système de l'UA», précise-t-elle. «Elle passe par le processus et les procédures internes de l'Union, tels qu'indiqués dans l'Acte constitutif de l'Union africaine», note, en outre, le communiqué qui conclut que «le Royaume du Maroc sera tenu informé des résultats».

Passant de la critique à l'invective, le ministre marocain des Affaires étrangères Salaheddine Mezouar s'est livré à son jeu favori qui consiste à faire prendre des vessies pour des lanternes, en reprochant à Mme Zuma un «élan d'obstruction» qui la porterait à «rejeter arbitrairement» la démarche marocaine, basée sur des lettres de soutien de certains pays membres de l'organisation.

Il fait fi, par-là même, d'ignorer qu'il existe des procédures internes à respecter pour postuler à un fauteuil de membre de l'Union africaine, parmi lesquelles la signature d'une motion, héritée d'ailleurs de l'OUA, dans laquelle le pays candidat s'engage à reconnaître, à respecter et à honorer le principe d'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. Cette condition sine qua non de l'adhésion n'est évidemment pas du goût du Maroc qui espérait, et espère toujours, en faire l'économie, mais il se trouve qu'il n'existe pas d'autre approche que celle-là pour siéger au sein de l'organisation panafricaine.

Croire que le «soutien» de quelques pays connus pour leurs attaches particulières au Makhzen suffirait à fouler aux pieds l'Acte constitutif de l'UA, c'est faire injure non pas seulement à la présidente de la Commission, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, mais aussi et surtout à tous les pays- membres fondateurs de l'Union africaine et considérer cette dernière comme une sorte de club Med...

Le Maroc, s'il veut réellement «retrouver sa place naturelle et légitime au sein de la famille institutionnelle panafricaine», doit, au même titre que tous les pays africains qui siègent au sein de l'UA, accepter et respecter le processus d'adhésion, bien plus «formel et juridiquement valide» que ses agitations par monts et par vaux.

A force de vouloir passer en force, il démontre, au contraire, que son seul objectif est de tenter de semer la discorde dans une institution qui active en toute transparence et d'amener, dans la mesure du possible, à son implosion. Mais là aussi, c'est prendre ses désirs pour la réalité car l'Acte fondateur de l'UA n'est en rien contestable ni contesté par l'écrasante majorité des pays membres. Acculé par les problèmes socio-économiques internes, on devine que le Royaume du Maroc tente cette fuite en avant pour redorer un blason passablement terni, mais la position de l'Union africaine et de sa Commission exécutive, outre qu'elle obéit aux textes de l'Organisation, s'inscrit fort logiquement dans le sillage des décisions de l'ONU et du Conseil de sécurité que Rabat n'a pas cessé, depuis des décennies, de bafouer et de piétiner, en usant des mêmes subterfuges.