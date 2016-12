INTÉGRATION DU MAROC À L'UA La demande s'effectue selon le règlement intérieur

La Commission de l'Union africaine (UA) a affirmé que la demande d'adhésion du Maroc à l'UA s'effectue conformément au règlement intérieur et des statuts de l'organisation. La Commission africaine a précisé dans un communiqué dans lequel elle a apporté «certains éclaircissements» concernant des informations rapportées par des médias, suite à la demande d'adhésion à l'UA introduite par le Maroc, que la décision revient «exclusivement aux pays membres et non à la présidente de la Commission africaine». «Le royaume du Maroc a officiellement introduit une demande d'adhésion à l'UA en septembre 2016 et la présidente de la Commission africaine Nkosazana Dlamini-Zuma l'a reçue officiellement. Les 54 pays membres de l'UA ont en été informés. La commission continue de recueillir les positions des Etats membres», a précisé la même source. La demande du Maroc «se fait conformément au règlement intérieur et des statuts de l'UA», souligne le communiqué qui a ajouté que «le Maroc sera informé des résultats». La Commission a en outre affirmé que «la décision relative à l'admission d'un membre au sein de l'UA revient exclusivement aux pays membres et non à la présidente de la commission africaine».

Les articles 27 et 29 de l'acte constitutif de l'UA signé en 2000 dispose que l'adhésion d'un pays à l'union exige de présenter une demande à la présidente de la commission qui la soumettra aux pays membres. Si le pays concerné obtient la majorité simple soit 28 voix, il sera informé de la validation de son adhésion. Le Maroc s'était retiré de l'organisation continentale en 1984 pour protester contre l'acceptation de l'adhésion de la République arabe démocratique sahraouie (Rasd).