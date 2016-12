CONSULTATION SUR LA SYRIE De Mistura prévoit de rencontrer l'équipe Trump

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, prévoit de rencontrer la semaine prochaine l'équipe du président élu américain, Donald Trump, dans le cadre des efforts diplomatiques de l'ONU pour mettre un terme à la guerre en Syrie.

Il a expliqué aux journalistes jeudi que les rencontres auraient lieu à New York et à Washington lundi et mardi, sans préciser avec qui il comptait s'entretenir. «L'idée est de rencontrer certaines personnes dans l'entourage de l'équipe du président Trump», a-t-il dit, pendant que le Conseil de sécurité se réunissait à huis clos pour évoquer la situation en Syrie, où le conflit a déjà fait plus de 300.000 morts en près de six ans. L'envoyé de l'Onu n'a pas précisé les points qu'il pensait aborder avec eux, se contentant d'expliquer qu'il avait «une certaine idée» de comment le prochain cabinet Trump «pourrait aider à combattre le terrorisme d'une façon très efficace».

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, s'est adressé au Conseil de sécurité jeudi avant des pourparlers aujourd'hui à Genève entre Etats-Unis et Russie sur un éventuel accord qui permettrait aux civils et groupes terroristes de quitter Alep. Après la réunion à huis clos du Conseil de sécurité, Staffan de Mistura a demandé une «relance des discussions politiques» pour parvenir à la paix en Syrie. Il est «temps désormais de contempler sérieusement la possibilité d'une relance des discussions politiques», a-t-il dit aux journalistes. L'ambassadeur de la Russie auprès des Nations unies, Vitali Tchourkine, a pour sa part dit espérer que les pourparlers puissent reprendre avant le départ de l'actuel secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, le 31 décembre. «Le temps est compté. Il serait important de relancer les pourparlers avant que le mandat de M.Ban ne s'achève, dans seulement 20 jours», a dit l'ambassadeur russe aux journalistes. Le dernier round de pourparlers indirects s'était achevé en avril sans aucun progrès.

Ces déclarations suivent l'annonce surprise jeudi par la Russie d'un arrêt des raids aériens et des tirs d'artillerie de l'armée syrienne sur les quartiers rebelles d'Alep, une mesure censée assurer l'évacuation de milliers de civils pris au piège des violences. L'ONU a renouvelé le même jour son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la ville, où plusieurs centaines d'enfants malades ou blessés attendent d'être évacués de la zone des combats.

L'Assemblée générale des Nations unies devait voter hier à 10h00 (15h00 GMT) sur un projet de résolution demandant un cessez-le-feu immédiat en Syrie et un accès pour les convois humanitaires. Le Canada a rédigé le texte, sur lequel vont voter les 193 pays de l'Assemblée générale. Il s'agit d'une résolution non contraignante qui demande «un arrêt complet de toutes les attaques contre les civils» et la levée de tous les sièges des villes encerclées. La Russie a d'ores et déjà estimé que le projet de résolution canadien n'aurait aucun impact sur le terrain. La Russie et la Chine ont mis leur veto plus tôt cette semaine à un projet de résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu de sept jours à Alep.