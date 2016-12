FRANCE-TERRORISME Prolongation de l'état d'urgence jusqu'en juillet

hier un projet de loi prolongeant l'état d'urgence en vigueur depuis les attentats meurtriers du 13 novembre 2015 à Paris jusqu'au 15 juillet 2017, après les élections présidentielle et législatives. Le gouvernement va «demander au Pparlement de reconduire l'état d'urgence pour sept mois supplémentaires, jusqu'au 15 juillet précisément», a déclaré le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, à l'issue de ce Conseil qui se tenait exceptionnellement hier. Les deux tours de l'élection présidentielle se tiendront le 23 avril et le 7 mai 2017 et les législatives les 11 et 18 juin. «Cette période de campagne électorale, qui sera naturellement marquée par de nombreuses réunions publiques et rassemblements, peut aussi constituer malheureusement un contexte de risque d'attentat accru», a mis en garde l'ancien ministre de l'Intérieur, qui occupe le poste de Premier ministre depuis mardi, après la démission de Manuel Valls.