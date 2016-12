OFFENSIVE DE MOSSOUL Le chef du Pentagone à Baghdad

Le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter est arrivé hier à Baghdad pour une visite non annoncée afin de faire le point sur l'offensive des forces irakiennes contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) à Mossoul, selon le Pentagone. Lors de ce déplacement, le chef du Pentagone doit rencontrer le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, le président de la région autonome du Kurdistan Massoud Barzani et le chef militaire de la coalition internationale antisterroriste, le général américain Stephen Townsend, a précisé le Pentagone dans un communiqué. M. Carter doit faire le point sur les opérations en cours autour de Mossoul (nord), dernier bastion de l'EI en Irak. Déjà venu à Baghdad le 22 octobre pour les mêmes raisons, il effectue sa dernière tournée avant la passation de pouvoirs à son successeur, l'ex-général James Mattis. Le chef du Pentagone doit notamment saluer les forces irakiennes et celles de la coalition qui mènent une vaste bataille depuis le 17 octobre pour reprendre la deuxième ville d'Irak.