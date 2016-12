CONFLIT DE SYRIE Retrait total des rebelles de nouveaux quartiers d'Alep

Les rebelles se sont retirés hier de six nouveaux quartiers importants d'Alep face à l'avancée de l'armée et ne sont plus que dans une petite poche dans la deuxième ville de Syrie, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh, basé en Grande-Bretagne). «Il y a un effondrement total des rebelles (...) la bataille d'Alep touche à sa fin», a affirmé Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Osdh, cité par l'AFP. Il a précisé que les rebelles s'étaient notamment retirés du quartier de Boustane al-Qasr, l'un des plus fortifiés. L'armée syrienne s'est emparée hier d'un grand quartier du sud-est d'Alep et contrôle désormais 90% des quartiers est auparavant tenus par la rébellion. Seconde ville du pays et ex-capitale économique de la Syrie, Alep était coupée en deux depuis 2012, entre l'Est tenu par les rebelles et l'Ouest sous contrôle gouvernemental. Au moins 413 civils ont été tués à Alep-Est depuis le début de l'offensive le 15 novembre, tandis qu'au moins 139 autres ont péri à cause de tirs de roquettes rebelles sur les quartiers Ouest, selon l'Observatoire.