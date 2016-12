LUTTE CONTRE DAESH Le Kremlin déplore l'absence de coopération de Washington

Le Kremlin (présidence russe) a déploré hier l'absence de coopération de la part des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) qui a réoccupé la veille la cité antique de Palmyre en Syrie. «Nous regrettons qu'il n'y ait toujours pas de coordination des actions ni de coopération réelle avec les autres pays, en premier lieu avec les Etats-Unis qui ne veulent pas coopérer» avec la Russie dans ce domaine, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Cette coopération nous aurait permis d'empêcher de telles attaques de la part des terroristes», a-t-il souligné.

«Le risque de perdre Palmyre nuit à l'image de toute l'humanité civilisée, qui (...) ne fait rien pour lutter contre les terroristes internationaux de l'EI», a dénoncé M. Peskov. Il a également accusé les Etats-Unis d'avoir provoqué «la fuite d'Irak de groupes assez importants de terroristes, ce qui leur a permis de former des groupements importants sur le territoire syrien et passer à l'offensive». Quant à la Russie, elle «a cherché et cherche toujours une coopération équitable et mutuellement avantageuse avec les Etats-Unis», a assuré M.Peskov.

Dimanche, l'EI a occupé à nouveau la cité antique de Palmyre (centre), neuf mois après en avoir été chassés par l'armée syrienne et ses soutiens. L'EI avait attaqué en mai 2015 la ville classée au patrimoine mondial de l'humanité, où il avait détruit ou endommagé une partie des ruines antiques, avant d'en être chassé en mars dernier.