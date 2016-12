ETATS-UNIS Le Pentagone met à jour son manuel de la guerre

Une version mise à jour des règles militaires en temps de guerre, comportant dorénavant davantage d'éléments destinés à limiter les pertes civiles a été diffusée par le Pentagone mardi. Le manuel de la guerre actualisé donne ainsi des exemples de précautions que doivent prendre les militaires américains: avertir quand c'est possible, ou effectuer une évaluation détaillée pour anticiper toute victime civile. «Protéger les civils dans les conflits armés est capital et il est important que nos procédures soient claires et pratiques», a noté Jennifer O'Connor, conseillère juridique au Pentagone. «Cette nouvelle version du manuel est plus claire et reflète d'importants développements, comme le récent ordre exécutif signé par le président sur les victimes civiles», a-t-elle ajouté. Barack Obama a en effet validé en juillet un texte offrant davantage de précisions sur les «meilleures procédures», qui peuvent notamment s'appliquer en cas de bombardement aérien. Durant sa campagne, le président élu Donald Trump a de son côté suggéré qu'il pourrait assouplir les règles d'engagement dans le cadre de la lutte armée contre le groupe terroriste «Etat islamique».