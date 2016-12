LES ETATS-UNIS ET LA FRANCE MONTENT AU CRÉNEAU "Un nouveau Srebrenica"

Le secrétaire d'Etat américain sortant John Kerry a averti jeudi que la ville d'Alep, reprise par le régime syrien, risquait de devenir un «autre Srebrenica», du nom de cette ville de Bosnie où fut commis en 1995 le pire massacre en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. John Kerry, qui quittera ses fonctions le 20 janvier, a une fois de plus réclamé une reprise des négociations politiques entre Damas et l'opposition, dans une nouvelle déclaration solennelle sans offrir de propositions inédites de règlement du conflit. «Ce qui s'est déjà déroulé à Alep est impensable. Mais il reste des dizaines de milliers de vies concentrées dorénavant dans un tout petit espace à Alep et la dernière chose que l'on veuille voir - et le monde observe -, c'est que cette petite zone se transforme en un autre Srebrenica», a mis en garde le chef de la diplomatie américaine devant la presse au département d'Etat. Simultanément à Paris, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura et le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault estimaient que «50.000 personnes, dont 40.000 civils, étaient encore piégées à Alep-Est, partie de la seconde ville syrienne reprise par l'armée syrienne. M. Kerry a martelé, comme il le fait depuis des jours, que la «chute» d'Alep et le «massacre par le régime Assad» de sa population ne mettraient «pas fin à la guerre». Il a encore appelé à une relance des négociations «conduites par les Syriens» entre le régime et l'opposition. Le secrétaire d'Etat, qui quittera le pouvoir sans avoir mis fin à la guerre malgré des années d'efforts diplomatiques, a assuré que «l'opposition syrienne légitime, la Turquie, le Qatar et des pays arabes voulaient reprendre le chemin de Genève», où s'étaient tenues jusqu'au printemps des tractations indirectes entre ennemis syriens sous l'égide de l'ONU. «La seule question qui demeure est de savoir si le régime syrien, avec l'appui de la Russie, veut aller à Genève pour négocier de manière constructive», a souligné John Kerry. Toute la semaine dernière en tournée d'adieux en Europe, il avait plaidé pour reprendre ces pourparlers politiques, sans conditions préalables, avant même un cessez-le-feu durable à Alep. Il avait même affirmé samedi à Paris auprès de l'AFP et du Washington Post que le président Assad était prêt à s'y engager «de bonne foi». De son côté le président français François Hollande a affirmé jeudi soir à Bruxelles qu'il «n'imaginait même pas» que la Russie puisse s'opposer à la «résolution humanitaire» que la France entend désormais faire adopter par le Conseil de sécurité des Nations unies. Des sanctions de l'Union européenne font «partie des options qui pourraient être ouvertes» mais «nous n'en sommes pas là», a poursuivi M.Hollande devant la presse, à l'issue d'un sommet européen. Selon lui, toutefois, «le Conseil européen aurait à se prononcer dans les prochaines semaines» en cas de nouvelles «violations des droits humanitaires les plus élémentaires». «Plusieurs fois, la Russie a mis son veto (à des résolutions sur la Syrie, Ndlr), mais là, la Russie mettrait son veto à une résolution dont la finalité serait humanitaire? Quelle responsabilité elle prendrait si elle allait jusque-là!», s'est exclamé le chef de l'Etat français. «Je n'imagine même pas qu'il soit possible de le faire», a-t-il assuré. Le Conseil de sécurité devait se réunir en urgence hier, à la demande de la France, pour examiner la situation humanitaire dans la deuxième ville de Syrie.