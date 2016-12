CONFLIT DE SYRIE Téhéran convoque le chargé d'affaires britannique

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué vendredi soir le chargé d'affaires britannique à Téhéran pour protester au sujet de ce qu'il a appelé les récentes remarques anti-iraniennes de responsables britanniques concernant la Syrie, a rapporté PressTV. «Suite aux remarques et positions peu judicieuses de responsables britanniques sur le rôle de la République islamique d'Iran dans la crise en Syrie», le chargé d'affaires britannique a été convoqué afin que lui soit remise une note de protestation, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qasemi. Le profond mécontentement de l'Iran concernant les propos de responsables britanniques a été communiqué au chargé d'affaires britannique, a dit M. Qasemi, ajoutant que le diplomate a été mis en garde contre «les effets destructeurs de telles affirmations et positions sur la situation humanitaire en Syrie et sur la paix et la sécurité internationales». Jeudi, le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, aurait convoqué les ambassadeurs russe et iranien pour communiquer sa «profonde préoccupation» concernant la situation dans la ville syrienne d'Alep. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Iran à Londres, Hamid Baeidinejad, a dit à M.Johnson qu'en ce qui concerne la situation en Syrie, la politique de l'Iran a toujours consisté à assurer la sécurité des civils et à mettre un terme à l'afflux d'armes et d'argent vers les rebelles.