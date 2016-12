PRÉPARATION DES ÉLECTIONS FRANÇAISES Fillon et Valls, les premiers faux pas

Par Aissa HIRECHE -

On n'a pas besoin de sortir de sciences po pour savoir qu'en politique, il n'est pas bon de tout dire. Les spécialistes de la communication savent pour leur part que montrer de l'instabilité dans les idées ou des hésitations dans les promesses est la meilleure manière de convaincre de notre incapacité. Malgré cela, en France, les candidats les plus «sérieux» de la gauche comme de la droite ne se sont pas gênés de faire exactement le contraire de ce qu'il faut, marquant ainsi leurs premiers et dangereux faux pas.

François Fillon qui a pourtant bien passé le test de la primaire à droite avait commis l'erreur de forcer un peu le bouchon en proposant des mesures trop difficiles à accepter par la population (réduction des effectifs de la Fonction publique et réduction des cas de remboursement par la sécurisé sociale). Ces deux mesures, à elles seules, sont capables de frapper le modèle social français dans ses fondements et l'on se demandait déjà comment le futur candidat à la présidentielle allait convaincre, d'ici avril prochain, ses concitoyens avec des propositions aussi impopulaires.

Comme s'il ne se rendait pas déjà assez compte de la difficulté dans laquelle il s'est mis, et on ne sait sur le conseil de quel génie, il a décidé de faire marche arrière et de retirer une de ses propositions, celle relative au remboursement par la sécurité sociale, de son site. L'image qu'il a ainsi renvoyée est celle d'un homme hésitant, peu sûr, qui a du mal à aller au bout de ses décisions. Ceci, on s'en doute, a entraîné un nombre impressionnant de commentaires sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision.

De son côté, Valls qui vient de quitter son poste de Premier ministre, a eu la désagréable surprise de voir que l'histoire du fameux 49.3 lui colle à la peau, qu'elle est associée à son nom, à son caractère et, surtout, à sa manière d'opérer.

Pour essayer de s'en débarrasser, il a commencé par dire, dans une des émissions à laquelle il était invité, qu'il trouvait cet article brutal et, en fin de compte, pour paraître moins brutal lui-même, et sur le conseil d'on ne sait quel génie lui aussi, il n'a pas hésité à déclarer que s'il était élu président, il supprimerait le 49.3. Comme s'il ne se rendait pas compte qu'en disant cela, il s'est totalement désavoué, qu'il a désavoué son gouvernement et tous ceux qui l'ont soutenu dans ces moments assez difficiles, avouons-le, où il avait fait passer des lois malgré l'opposition du Parlement, car c'était là le rôle du 49.3. Comme s'il n'avait pas compris le rôle de cette procédure introduite justement pour débloquer les situations autrement impossibles. Du coup, par une telle déclaration, il se donna en spectacle et donna l'occasion aux réseaux sociaux de s'emparer de ses mots pour un nombre incroyable de commentaires à son encontre.

Les deux candidats les plus «sérieux» se sont donc grillés tout bonnement et même si l'un d'eux ou les deux gardent encore quelques chances, il est clair que, désormais, ils doivent mettre les bouchées doubles pour récupérer d'abord ce qu'ils viennent de perdre et pour, ensuite, essayer de grignoter des voix.