BARACK OBAMA RAILLE LA «PETITE RUSSIE» Poutine: "c'est indécent"

Par Chaabane BENSACI -

Une relation mi-figue mi-raisin

La grande peur des démocrates résulte des 37% de républicains américains, pourtant hostiles à la Russie, mais qui approuvent la politique de Vladimir Poutine, notamment en Syrie.

En adoptant une posture prétendument morale sur la guerre en Syrie, les pays occidentaux et particulièrement la France se sont fourvoyés dans une surenchère erratique qui témoigne de l'insuffisance de leurs moyens par rapport à leurs ambitions. Cette ambition affichée en 2012 avait l'arrogance des maîtres du jeu qui savent avoir en main toutes les cartes. Juin de la même année, l'Armée syrienne libre, une création sous perfusion des pétromonarchies du Golfe semble tout balayer sur son passage, y compris dans la province de Damas. Et au Conseil de sécurité, les artisans du printemps arabe tentent de synthétiser leur stratégie dans des résolutions qui se heurtent systématiquement au veto de la Russie. Car Moscou, floué dans le feuilleton libyen, a tiré les leçons des mandats onusiens détournés aussitôt par ceux qui oeuvrent a priori à la défense de leurs intérêts et a fortiori à ceux d'Israël. En Syrie, la machine à broyer de l'arabe est en marche et le GMO imaginé par les stratèges de G.Bush suit son petit bonhomme de chemin, malgré des couacs en Egypte notamment.

La grande conférence de Genève sur l'avenir de la Syrie a failli sceller une autre tromperie, avec l'approbation d'un gouvernement d'union nationale, n'eut été le mystérieux appel reçu par Sergueï Lavrov qui exigera alors d'ajouter dans le document la mention «par consentement mutuel». Et partant de là, le rôle du président syrien Bachar al Assad a échappé aux manoeuvres, parfois désespérées, des pays membres de la coalition internationale dont l'obsession majeure était de le contraindre à fuir le pays. Mieux, il recevait à l'automne 2012 l'appui de milliers de combattants du Hezbollah et de conseillers dépêchés par l'Iran, ce qui a permis à l'armée syrienne de reprendre le contrôle de la situation en coupant les bases arrières des rebelles, au Liban.

Inquiets de la tournure des évènements, les pays du Golfe ainsi que la Turquie ont ouvert leurs arsenaux aux multiples factions composant l'ASL, en particulier le Front islamique constitué de groupes islamistes et Jabhat al Nosra, la branche d'al Qaïda. Ce front va prendre une ampleur telle qu'il rivalise bientôt avec l'Etat islamique, grâce aux armes et à l'argent fournis par les puissances régionales qui les instrumentalisent. Comble de la perversité, des dirigeants de pays fortement impliqués dans la coalition ont attribué l'essor de ces groupes terroristes à un jeu du président Bachar al Assad, alors que leur intervention en Syrie visait, avant tout, à y créer le chaos en usant et abusant de ces épouvantails. La solution à l'européenne ayant capoté, les Américains ont choisi de faire cavalier seul avec la Russie devenue un acteur décisif depuis son intervention directe en septembre 2015. L'objectif avoué de Washington était de combattre Daesh, d'abord et avant tout. Avec cette option d'un recours à des forces disparates comme les Kurdes syriens et les peshmergas pour parvenir à leur fin. Ce qui a compliqué davantage la donne au regard de leurs alliés, occidentaux, arabes et turcs. Le président Erdogan a maintes fois tenté d'obtenir des assurances sur les objectifs réels concernant l'option kurde, mais les stratèges américains sont toujours demeurés évasifs tandis que les promesses pleuvaient sur les chefs militaires des PYD et du PKK. Ankara s'est prise à rêver d'une province syrienne, au nord du pays, transformée en zone tampon sous domination turque.Telles sont les paramètres du conflit qui a failli emporter la Syrie et dont il semble que les calculs des uns et des autres sont biaisés. Et c'est dans ce contexte que le président sortant Barack Obama a choisi, lors de sa dernière conférence de presse de l'année à la Maison-Blanche, de mettre en cause son homologue russe dans les piratages informatiques qui ont perturbé l'élection présidentielle américaine pour lesquels il a promis des représailles appropriées. Acerbe sur l'implication de Moscou dans le conflit syrien, il a même raillé la «petite» Russie. «Pas grand-chose ne se passe en Russie sans l'aval de Vladimir Poutine», a accusé Barack Obama, en soulignant la responsabilité du chef du Kremin dans les cyberattaques qui ont visé le parti démocrate et des proches de la candidate battue Hillary Clinton. Pour le président russe, ces attaques sont tout simplement «indécentes» et ni les menaces ni les accusations infondées ne vont ébranler Moscou. La Russie «est un pays plus petit, un pays plus faible, leur économie ne produit rien que quiconque veuille acheter, mis à part du pétrole, du gaz et des armes. Ils n'innovent pas», a martelé Barack Obama. «Mais ils peuvent nous affecter si nous oublions qui nous sommes, ils peuvent nous affecter si nous abandonnons nos valeurs», a-t-il aussitôt ajouté. Face à la puissance militaire régénérée de la Russie, héritière des ambitions de l'Union soviétique, Washington doute et c'est là toute la motivation du président Obama qui avertit que «Poutine peut nous affaiblir comme il tente d'affaiblir...». La grande peur des démocrates résulte des 37% de républicains américains, pourtant hostiles à la Russie, mais qui approuvent la politique de Vladimir Poutine, notamment en Syrie. Et c'est aussi la raison qui pousse Obama à la diatribe sur «la responsabilité du régime d'Assad et ses alliés, la Russie et l'Iran» dans «les atrocités commises», au lendemain de l'évacuation d'Alep...