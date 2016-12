CINQ ANS APRÈS LEUR RETRAIT D'IRAK Les forces américaines restent impliquées

Il y a cinq ans, les Etats-Unis terminaient leur retrait militaire d'Irak après plus de huit ans de présence suite à l'envahissement militaire de l'Irak par l'armée américaine. Mais aujourd'hui, les forces américaines jouent un rôle clé dans la lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Irak. Les négociations pour le maintien en Irak de plusieurs milliers de soldats américains censés assurer la formation des forces irakiennes après 2011 ont échoué, Baghdad refusant de leur octroyer l'immunité exigée par Washington. Le dernier convoi de véhicules blindés américains a donc franchi la frontière avec le Koweït voisin le 18 décembre 2011. L'armée américaine a compté jusqu'à 170.000 hommes au plus fort de la résistance à l'occupation. Ce retrait a bénéficié politiquement tout autant à Washington qu'à Baghdad: le président américain Barack Obama souhaitait clore le chapitre de la guerre en Irak à laquelle il s'était opposé, et le gouvernement du Premier ministre de l'époque Nouri al-Maliki s'est attribué le mérite d'avoir mis fin à la présence américaine très controversée dans le pays. Seule une force résiduelle composée de quelques militaires et de nombreux contractuels est toutefois restée en Irak sous l'autorité de l'ambassade américaine à Baghdad, pour entraîner et former les forces du pays. Avant le retrait des Etats-Unis, les responsables américains avaient déclaré à plusieurs reprises que les forces irakiennes étaient prêtes à assurer la sécurité intérieure, mais la situation s'est considérablement dégradée dans les années suivant leur départ, jusqu'à culminer avec l'offensive fulgurante du groupe jihadiste Etat islamique (EI) en 2014 et la débâcle de l'armée irakienne. L'une des principales raisons de la montée des violences dans le pays était le sentiment de colère et de frustration qui régnait au sein de la communauté sunnite minoritaire qui se sentait marginalisée et visée par le gouvernement à dominance chiite. Cette colère - attisée par des raids militaires et des détentions dans les zones sunnites, par l'arrestation d'importants politiciens sunnites et des réponses musclées aux manifestations antigouvernementales - a favorisé la sympathie des sunnites pour les groupes jihadistes. Les soldats américains estiment que l'armée irakienne n'a pas poursuivi l'entraînement nécessaire pour maintenir à niveau ses capacités, un point de vue partagé par un rapport du Parlement irakien sur les causes de la chute de la deuxième ville du pays, Mossoul, aux mains de l'EI. La guerre civile en Syrie voisine, déclenchée en 2011, a également contribué à créer un havre pour les jihadistes, pour se regrouper, s'entraîner et acquérir de l'expérience au combat. Les forces militaires américaines mènent des bombardements aériens et à l'artillerie contre l'EI en Irak dans le cadre de la coalition internationale menée par Washington contre les jihadistes. Elle jouent également un rôle important dans la formation et le conseil des forces irakiennes. Des membres des forces spéciales américaines se battent aussi au sol contre l'EI et trois d'entre eux ont été tués dans le pays. Environ 5 000 soldats américains sont déployés en Irak, selon la coalition.