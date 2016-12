CRISE POLITIQUE EN POLOGNE Le président reçoit des dirigeants de partis

Le président polonais Andrzej Duda a commencé à rencontrer hier les chefs des partis élus au Parlement afin d'apaiser la crise politique, a annoncé son porte-parole. «Je pense qu'un accord est nécessaire parce qu'il est impossible de fonctionner dans un système où le Parlement ne peut pas débattre», a déclaré le porte-parole de la présidence Marek Magierowski à la chaîne d'information TVN24. Le président Duda, qui avait proposé la veille sa médiation, a commencé à rencontrer des chefs des partis d'opposition représentés au Parlement. Il doit rencontrer Jaroslaw Kaczynski, le président du parti au pouvoir Droit et justice (PiS), à une date encore indéterminée.

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi et samedi dans plusieurs villes de Pologne, pour protester contre un nouveau règlement limitant l'accès des médias aux députés et l'adoption du budget de l'Etat pour 2017 dans des conditions qu'ils jugent illégales. Des protestataires ont bloqué pendant plusieurs heures les sorties du Parlement dans la nuit de vendredi à samedi et des députés de l'opposition occupaient hier l'hémicycle. Samedi, les principaux partis d'opposition ont annoncé qu'ils allaient saisir la justice au sujet des votes de la veille. Ils ont appelé le président de la Diète à convoquer une nouvelle séance demain afin de tenir un débat dans les règles.