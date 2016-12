OFFENSIVE SUR MOSSOUL Plus de 100 000 déplacés

Plus de 100.000 Irakiens ont fui leurs foyers depuis le début de l'opération pour reprendre Mossoul au groupe Etat islamique (EI) il y a deux mois, a indiqué hier l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). A ce jour, 103.872 personnes - en grande majorité de la province de Ninive dont Mossoul est la capitale - ont été déplacées, a rapporté l'OIM sur son site. Le ministre irakien des migrations Jassem Mohammed al-Jaff a affirmé à l'AFP que 118.000 personnes avaient été déplacées depuis le début des opérations le 17 octobre, un chiffre qui inclut les personnes ayant fui la zone de Hawijah dans une autre province. Les organisations humanitaires craignent que l'opération contre le fief de l'EI dans le nord de l'Irak n'entraîne un déplacement massif de plus d'un million de civils. Ce chiffre est encore loin d'être atteint mais le nombre de déplacés grimpe au fur et à mesure de l'avancée des forces irakiennes, qui ont pris le contrôle de plus de la moitié de la partie est de Mossoul, même si elles ne sont pas encore entrées dans les quartiers les plus peuplés de la ville.