DANS UN RAPPORT RSF INDIQUE 57 journalistes tués dans le monde en 2016

Cinquante-sept journalistes ont été tués dans le monde en 2016 en raison de leur profession notamment dans les pays en conflit, selon le bilan annuel de Reporters sans frontières (RSF) publié hier.

19 journalistes ont été tués en Syrie, suivie de l'Afghanistan (10 tués), du Mexique (9), de l'Irak (7) et du Yémen (5), souligne l'ONG qui a rappelé qu'en 2015 le nombre de journalistes tués était de 67. Neuf «journalistes-citoyens» (blogueurs) et huit collaborateurs des médias ont également été assassinés cette année, soit au total 74 journalistes tués «pour avoir exercé leur mission d'information», écrit RSF dans son bilan annuel. «Cette baisse significative s'explique par le fait que de plus en plus de journalistes fuient les pays devenus trop dangereux: la Syrie, l'Irak, la Libye, mais encore le Yémen, l'Afghanistan, le Bangladesh ou le Burundi sont devenus en partie des trous noirs de l'information», explique l'ONG. La quasi-totalité des journalistes ont été tués dans leur propre pays, sauf quatre qui ont perdu la vie alors qu'ils se trouvaient dans un pays étranger.

Au moins 780 journalistes ont été tués ces dix dernières années en raison de leur profession, selon le décompte de l'ONG.