DIPLOMATIE Pékin et Oslo normalisent leurs relations

La Chine et la Norvège ont annoncé lundi la normalisation de leurs relations diplomatiques et la reprise de pourparlers sur un accord de libre-échange après six ans de gel, ont rapporté les médias. La Chine avait gelé ses relations de haut niveau avec la Norvège après l'attribution en octobre 2010 du prix Nobel au militant des droits de l'homme Liu Xiaobo, emprisonné dans son pays où les autorités le considèrent comme un «criminel». Lors d'une visite surprise du chef de la diplomatie norvégienne Børge Brende à Pékin, les deux pays ont publié une déclaration commune sonnant l'heure du dégel. Oslo s'y engage à ´´ne pas soutenir des actions sapant´´ les intérêts chinois et à ´´faire son possible pour éviter tout dégât dans les relations bilatérales à l'avenir´´. ´´Nous n'avons pas fait de concession mais nous avons déployé dans la durée des efforts pour créer la confiance´´, a déclaré la Première ministre norvégienne, Erna Solberg, lors d'un point de presse à Oslo. Selon les médias norvégiens, la Chine exigeait des excuses officielles de la Norvège pour restaurer les relations bilatérales. Le gouvernement norvégien s'y refusait et faisait valoir que le comité Nobel est un organe indépendant et que ses choix ne l'engagent pas.

«La situation depuis 2010 a été difficile», a dit M. Brende dans un communiqué.