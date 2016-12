A LA VEILLE DE LA FIN DU MANDAT DE JOSEPH KABILA Kinshasa transformée en ville morte

Kinshasa a revêtu hier ses atours de ville morte des jours de tension politique à la veille du terme du mandat du président Kabila, dont l'opposition conteste la volonté de se maintenir au pouvoir en attendant l'élection d'un successeur.

Vers 8h00 (7h00 GMT), la bouillante mégapole de 10 millions d'habitants, quadrillée par les forces de la police et de la garde républicaine, n'était que l'ombre d'elle-même, selon des journalistes de l'AFP: grandes avenues vides, avec une circulation presque inexistante. Le bruit de fond habituel de la capitale de la République démocratique du Congo - coutumière des violences meurtrières à caractère politique - a disparu. Dans le nord et l'est de la ville, les militaires et policiers sont plus nombreux dans les rues que les passants, tandis que les transports collectifs publics fonctionnent à un rythme très ralenti. De nombreuses entreprises ont donné pour consigne à leurs employés de ne pas venir travailler, et aucun «blanc-bleu» ainsi que l'on surnomme les écoliers à cause de leur uniforme n'est visible dans les rues, alors que les écoles secondaires ne sont pas encore en vacance. Sur la place de la Victoire, emblématique du coeur animé de la ville, la grande majorité des commerces sont fermés. Les étals ont disparu de la place, qui grouille habituellement. Un camion blindé de la police antiémeute est stationné dans un coin. Samedi soir, les évêques catholiques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont annoncé la suspension de leur médiation en vue de permettre une sortie apaisée de la crise politique qui ronge le pays depuis la réélection contestée de M. Kabila en 2011. Âgé de 45 ans, M. Kabila est au pouvoir depuis 2001, et la Constitution lui interdit de se représenter. Ses détracteurs l'accusent d'avoir tout fait pour torpiller le processus électoral et de vouloir se maintenir au pouvoir à vie. Les négociations sous l'égide des évêques sont destinées à permettre l'instauration d'une période de transition politique associant le pouvoir et l'opposition jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Elles n'ont avancé sur aucun des points de contentieux les plus importants, et sont censées reprendre demain. Depuis l'annonce de la suspension de la médiation épiscopale, Kinshasa est dans l'expectative de ce qui va se passer, par craintes de violences. Avant l'ouverture de ces pourparlers, la coalition du Rassemblement constituée autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi avait menacé de jeter la population dans la rue le 19 décembre dans tout le pays pour chasser M. Kabila du pouvoir en cas d'échec des négociations. Dans ce contexte, les Nations unies ont fait part de leur profonde préoccupation face à la situation en République démocratique du Congo (RDCongo), appelant tous les Congolais à poursuivre leurs efforts pour trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays «Nous sommes particulièrement inquiets car lundi [hier, ndlr], cela fera trois mois que 54 personnes sont mortes à Kinshasa, lorsque les forces de défense et de sécurité ont eu recours à un usage excessif de la force contre des personnes demandant que les délais constitutionnels soient respectés», a rappelé le Haut-commissaire onusien aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, dans un communiqué. «Nous demandons au gouvernement, et plus particulièrement à ses forces de sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits à la liberté d'association et de réunion pacifique», a-t-il dit. Le Haut-commissaire a ainsi appelé à «faire preuve de retenue conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme concernant l'usage de la force pendant les manifestations». Il a également exhorté tous les Congolais à poursuivre leurs efforts pour parvenir à un accord sur la prochaine période de transition «qui respecte la Constitution et les droits de l'homme de tous».