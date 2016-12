APRÈS LA CONFIRMATION DE SA VICTOIRE Trump promet de rassembler les Etats-Unis

Le président élu, Donald Trump, s'est félicité lundi soir de la confirmation de sa victoire par le collège électoral, en s'engageant à rassembler le pays et à être «le président de tous les Américains». Donald Trump a déclaré que son élection à la succession de Barack Obama avait été rendue possible par «un véritable mouvement de millions d'hommes et de femmes à travers le pays».Le collège électoral a confirmé lundi l'élection de Trump lors d'un vote qui a enregistré à la grande surprise des observateurs plus de défections dans le camp des démocrates que dans le camp des républicains. Selon le décompte partiel des médias américains, un tiers des 12 grands électeurs dans l'Etat de Washington qu'Hillary Clinton a remporté le 8 novembre, n'ont pas voté en sa faveur. Donald Trump a quant à lui perdu deux voix au Texas. Cette année l'élection de Trump a donné un relief particulier au vote des grands électeurs qui passe d'habitude quasiment inaperçu. Le collège électoral a été mis ces derniers jours sous forte pression pour inciter ses membres à changer leur vote afin d'écarter Trump de la présidence des Etats-Unis. Certains militants démocrates ont lancé en vain une campagne pour convaincre 37 grands électeurs républicains de voter contre leur candidat, sorti vainqueur du scrutin du 8 novembre. L'élection de cette année a, par ailleurs, relancé le débat sur la réforme du système électoral des Etats-Unis qui représente une aspiration forte dans les milieux intellectuels américains.à Les partisans de cette réforme appellent à supprimer le vote du collège électoral en optant pour une élection au suffrage direct qui respecte la volonté du peuple. Le système de suffrage indirect qui prévaut aux Etats-Unis donne plus de poids aux Etats les moins peuplés. C'est ainsi que la candidate démocrate qui a gagné le vote populaire le 8 novembre dernier en remportant 48,2% des voix contre 46,2% pour Trump a perdu le vote du collège électoral en raison de cette répartition inégale des voix entre les Etats. Trump a obtenu 306 voix des grands électeurs contre 232 pour la candidate démocrate malgré sa défaite au scrutin populaire.