MORT DE DEUX RESPONSABLES D'AL QAÏDA Confirmée par le Pentagone

Le Pentagone a confirmé lundi soir la mort de deux responsables d'Al Qaïda en Afghanistan lors d'un bombardement américain opéré en octobre, qui visait un haut responsable d'Al Qaîda dans ce pays.

Le ministère américain de la Défense avait annoncé début novembre la mort de la cible initiale, Farouq al-Qahtani, connu comme l'émir de l'organisation pour le nord-est afghan. Il avait été tué lors de la frappe le 23 octobre dans la province de Kunar. A l'époque, Washington avait indiqué que deux autres responsables d'Al Qaïda étaient visés. Le Pentagone a annoncé lundi, par la voix de son porte-parole Peter Cook, que le bombardement avait également tué Bilal al-Utabi, adjoint de Qahtani, ainsi que Abd al-Wahid al-Junabi, «expert en explosifs» d'Al Qaïda. «Tous les trois étaient activement impliqués dans l'organisation et la conduite d'attentats terroristes à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afghanistan», a expliqué Peter Cook. Un organe de sécurité afghan avait déjà annoncé la mort de Bilal al-Utabi.

Les Etats-Unis traquaient Qahtani, un proche d'Oussama Ben Laden, depuis des années: il était notamment connu pour avoir recruté de nombreux jeunes dans la région au profit d'Al Qaïda, aujourd'hui sur le déclin.

Il aurait aussi organisé le financement et la préparation d'attaques contre les forces de la coalition en Afghanistan, ainsi qu'en Asie du Sud-Est et en Occident.