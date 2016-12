SÉCURITÉ MONDIALE Guterres et Hongwei en discutent

internationale de la police criminelle (Interpol), Meng Hongwei, s'est entretenu mardi soir avec le futur secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de la coopération en matière de sécurité mondiale, ont rapporté hier des médias. Félicitant M.Guterres pour sa nouvelle fonction, M.Meng a souligné qu'Interpol «le soutiendra pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités en tant que chef de l'ONU», selon les médias. M.Meng a fait savoir que son institution «souhaite consolider la communication stratégique avec l'ONU dans des dossiers importants ayant un impact sur la sécurité mondiale, et est prête à travailler avec l'ONU pour préserver la sécurité et la stabilité internationale». M.Guterres a fait l'éloge du «partenariat de longue date» entre les deux organisations, exprimant son «désir d'approfondir la coopération avec Interpol en matière de lutte antiterroriste, de cyber-sécurité, d'opérations de maintien de la paix et de lutte contre le trafic d'êtres humains». Il a reconnu que renforcer la coopération entre les deux organisations revêt «une grande importance face aux défis sécuritaires mondiaux». Interpol a été créée en 1923 lors du deuxième Congrès international de la police criminelle sous le nom de Commission internationale de la police criminelle.