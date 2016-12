IL Y A EU UNE SUCCESSION D'ATTENTATS EN 2016 La France dans une menace terroriste permanente

Depuis la succession d'attentats en France, la police française quadrille le pays pour prévenir d'autres attaques

Au cours de l'année 2016, un prêtre a été égorgé, un policier et sa compagne assassinés, alors que les services de sécurité ont réussi à déjouer 17 tentatives entre janvier et décembre, selon le ministère de l'Intérieur.

En 2016, au moment où les Français fêtaient le 14 juillet, un attentat terroriste meurtrier a frappé Nice, l'une des régions les plus prisées pendant cette période, forfait d'un camionneur ayant ciblé une masse d'estivants, replongeant ainsi la France dans la psychose d'une menace terroriste permanente. Cet attentat, après les deux perpétrés à Paris et Saint-Denis en 2015 faisant plus 130 morts, est venu dire aux Français et de façon douloureuse que leur pays s'installait désormais dans la peur d'attentats aveugles n'épargnant plus personne. Parmi les victimes (86) de l'attentat de Nice, perpétré par un Français d'origine tunisienne et revendiqué par l'organisation terroriste Daesh, une trentaine de musulmans, dont cinq Algériens, ont trouvé la mort. La menace n'a jamais été aussi élevée», ont répété à chaque occasion les responsables français qui ont renforcé les dispositifs de lutte contre le terrorisme et organisé les différents services de sécurité pour une meilleure efficacité dans la prévention d'éventuels actes terroristes et la prise en main de toute personne suspecte ou jugée radicalisée. Trois attentats ont été revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (Daesh). D'autres tentatives, qui auraient été également spectaculaires, ont été tuées dans l'oeuf comme le «commando de femmes», sur le point de commettre leur forfait, en septembre dernier, à l'aide d'une voiture piégée, non loin de la cathédrale Notre-Dame à Paris. L'état d'urgence aidant, les services de sécurités ont interpellé, depuis le début de l'année, 420 individus en lien avec des réseaux terroristes». Ce dispositif, mis en place au lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis, qui ont fait 130 morts, a été prolongé cinq fois pour qu'il prenne fin le 15 juillet 2017. Il devra englober l'élection présidentielle et les élections législatives du printemps prochain. Pour les autorités du pays, la période de campagne électorale peut constituer malheureusement un «contexte de risque d'attentat accru». Dans cet état d'esprit de psychose généralisée, l'islam, considéré à tort ou à dessein comme une religion incitant à la violence, a occupé les espaces des débats médiatico-politiques, malgré les mises au point des représentants du culte en France, appelant notamment à ne faire l'amalgame entre cette religion de paix et les actes terroristes commis par des égarés». Mais ceci n'a pas empêché la multiplication des actes antimusulmans (400) qui avaient déjà triplé en 2015, au lendemain des attentats du 13 novembre de l'année précédente. Depuis, une quarantaine de mesures d'expulsion à l'égard de prêcheurs de haine» ou de pseudo-imams autoproclamés» ont été décidées par les autorités, et l'état d'urgence a permis de procéder à 45 perquisitions dans des mosquées et divers lieux de cultes radicalisés, dont 10 ont été fermés. Dans cette lutte implacable contre la radicalisation, que beaucoup expliquent par l'échec de la réintégration sociale, la place de l'islam en France s'est imposée dans le débat public poussant même certains à occulter totalement le fait qu'elle reste la deuxième religion en France. Dans ce cadre, le gouvernement a engagé des consultations pour mieux» organiser le culte, dans le but de créer une fondation de l'islam en France, former les imams et contrôler le financement des mosquées qui sont, selon un décompte non exhaustif, autour de 3000 avec 350 projets de construction. Mais le fait marquant sur le plan politique, ce sont les tiraillements, nés de la tension sécuritaire, autour du projet de loi sur la déchéance de la nationalité des personnes condamnées pour actes terroristes, donnant lieu à des dissensions prononcées au sein même de la majorité. Sur un autre plan, le tourisme, en raison de la situation sécuritaire dans le pays, a accusé une baisse de 8,1% de la fréquentation de janvier à octobre 2016. Cette situation pesante reste du moins incapable de chasser le spectre des actes terroristes, toujours présent au moment où les services de sécurités redoutent le retour des terroristes français, après les défaites cuisantes de l'organisation terroriste en Syrie et en Irak et dont le nombre des Français qui en sont membres est estimé à plusieurs centaines.