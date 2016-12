FRAPPE AÉRIENNE AU YÉMEN Neuf personnes tuées, dont sept enfants

Au moins neuf personnes, dont sept enfants, ont été tuées dans une frappe aérienne de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite dans la nuit de vendredi à samedi sur leur maison à Ibb, une province du sud-ouest du Yémen, ont annoncé des sources concordantes. La frappe a eu lieu vers minuit, décimant une famille et détruisant sa maison, ont indiqué des sources militaires et des témoins, cités par des agences. D'après les secouristes et les habitants du quartier, l'extraction des corps des décombres a pris une heure. Des dizaines de maisons voisines ont également été endommagées. La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a aussi mené sept frappes aériennes contre des rebelles houthis dans la nuit dans les provinces de Saada, Hodeidah et Taïz, ont affirmé des responsables locaux. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Le 23 novembre dernier, une frappe aérienne de la coalition dirigée par Riyadh contre un véhicule qui se rendait vers un marché public local avait fait 12 morts et six blessés à Haryan, dans la province de Hajja, dans le nord-ouest du pays. L'Arabie saoudite dirige une coalition militaire qui intervient dans le conflit yéménite depuis mars 2015 à la demande du président yéménite en exil, Abd Rabbo Mansour Hadi. Quelque 10 000 Yéménites ont été tués et trois millions d'autres déplacés, selon des chiffres relayés par des médias.