RÉSOLUTION SUR LES COLONIES Ban Ki-moon espère des "négociations sérieuses"

Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a appelé les dirigeants israéliens et palestiniens à «créer un environnement propice pour un retour à des négociations sérieuses», après l'adoption vendredi d'une résolution réclamant l'arrêt de la colonisation par Israël des Territoires palestiniens. Dans un renversement de leur position habituelle sur ce dossier, les Etats-Unis se sont abstenus au lieu de mettre leur veto. Les 14 autres membres du Conseil ont eux voté en faveur du texte. Ce texte exhorte Israël à «cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en Territoire palestinien occupé, dont Al Qods-Est». «Le secrétaire général saisit cette opportunité pour encourager dirigeants israéliens et palestiniens à travailler avec la communauté internationale pour créer un environnement propice à un retour à des négociations sérieuses», a indiqué le porte-parole de Ban Ki-moon, Stéphane Dujarric, dans un communiqué. M.Ban «salue» l'adoption de la résolution 2334 (2016) portant «sur la situation au Proche-Orient, y compris la question palestinienne». Elle représente une «étape importante, mettant en lumière le rôle de meneur si nécessaire du Conseil et les efforts collectifs de la communauté internationale pour confirmer à nouveau que la vision (d'une solution à) deux Etats est toujours réalisable». «Les Nations unies se tiennent prêtes à soutenir toutes les parties concernées pour atteindre cet objectif», a précisé le communiqué.